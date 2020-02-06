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«Щоденники Євробачення»: як гурт CLOUDLESS подавалися на Євробачення 2020 року, коли не було вокаліста

06.02.2020

Гурт CLOUDLESS зовсім скоро виступить на Національному відборі на Євробачення-2020. Яскраві виконавці поборються за можливість представити Україну на міжнародній музичній арені. Спеціально перед першим півфіналом учасники гурту для «Щоденників Євробачення» розповіли, як вони подавалися на Євробачення 2020, коли не було вокаліста.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Євробачення 2020: учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України

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