«Щоденники Євробачення»: як гурт CLOUDLESS подавалися на Євробачення 2020 року, коли не було вокаліста

Гурт CLOUDLESS зовсім скоро виступить на Національному відборі на Євробачення-2020. Яскраві виконавці поборються за можливість представити Україну на міжнародній музичній арені. Спеціально перед першим півфіналом учасники гурту для «Щоденників Євробачення» розповіли, як вони подавалися на Євробачення 2020, коли не було вокаліста.

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