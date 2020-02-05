Віталій Дроздов: Поки що у мене немає фаворитів на Нацвідборі-2020

Третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» Віталій Дроздов. Що думає новий суддя про конкурсантів цього року і на що насамперед звертатиме увагу – читайте вже зараз!

Відомо, що Віталій Дроздов уже давно визнаний одним із головних фахівців не лише в українській радіосфері, а й у всій музичній індустрії. Про це свідчить його участь як експерта в різних важливих для української музики подіях: крім того, що він є членом журі Національної музичної премії YUNA, він судить й інші масштабні музичні премії.

Віталію, як вам статус члена журі Нацвідбору на Євробачення?

Поки що не розумію, адже до повноцінного оцінювання учасників приступлю вже за кілька днів. Але я давно почав вивчати й аналізувати конкурсні пісні учасників, правда, це тільки одна з частин того, що буде оцінюватися на півфіналах і фіналі. Знаю, що мені це дуже цікаво, адже я займаюся музичним процесом вже багато десятиліть, і це – дуже цікава робота, робота в радість!

Коли вам запропонували стати суддею на конкурсі, ви відразу погодилися? Яка була ваша перша реакція?

Спочатку я обговорив деталі, правила, і все, що потрібно. Я ж не є телезіркою, тому мені потрібно було зрозуміти, чого саме від мене хочуть. А коли я зрозумів, то погодився.

На що передусім звертатимете увагу під час оцінювання конкурсантів: стиль музики, образ артиста, харизму чи все ж таки пісню?

Для мене важлива у виступах на Нацвідборі не лише конкурсна пісня, а й сам номер загалом. Оцінка повинна бути інтегральною: вона включає пісню, яка має бути такою, що запам’ятовується, особистість артиста, меседж, який він несе, а також номер і постановка, вокальне виконання.

А як зараз оцінюєте конкурсантів Нацвідбору? У вас вже є улюбленці?

Оцінювати буду після того, як подивлюся номери. Я вже давно почав процес прослуховування пісень, а також ознайомлення з іншою творчістю і концепцією всіх півфіналістів. І хочу сказати, що я вражений цими артистами, їхнім високим рівнем і потенціалом. Мені подобається склад учасників і я вже чекаю, коли зможу побачити їхні виступи.

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