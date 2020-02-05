Любовний гороскоп на лютий 2020 року підкаже, що для нас приготував Амур. Чого очікувати кожному знаку зодіаку в справах сердечних — читайте в любовному гороскопі на лютий 2020 року від ддвічі переможеця «Битви екстрасенсів» в Україні та постійного експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Овен

Цей місяць обіцяє Овнам романтику. Багато самотніх представників знаку зможуть у лютому зустріти свою долю. Тим же, хто вже знайшов свою половинку, варто бути стриманішим у висловлюваннях — є ризик затяжних конфліктів із партнером.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Тельці

Зірки радять самотнім Тельцям озирнутися навколо. Швидше за все, ви просто не помічаєте претендента на ваше серце. Тим представникам знака, які вже знайшли свою половинку, лютий обіцяє гармонію у стосунках. Зараз ви зможете прийти до спільного знаменника навіть у найбільш спірних питаннях.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Близнюки

Самотнім серцям варто бути уважнішими. Намагайтеся не поспішати з висновками про людей і події, що відбуваються. Перша думка може виявитися помилковою, і цілком ймовірно, що вас може спіткати розчарування. Сімейним же знакам місяць обіцяє романтику — цілком імовірно, що кохана людина порадує вас приємним сюрпризом.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Раки

Початок лютого обіцяє самотнім Ракам перспективні знайомства. Цілком можливо, що свято всіх закоханих ви будете відзначати вже разом зі своєю половинкою. Тим же представникам знака, чиє серце вже зайнято, останній зимовий місяць обіцяє зміни — можливо, що ваші стосунки вийдуть на новий етап.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Леви

Емоційність і дратівливість можуть підштовхнути Левів до конфліктів із партнером. А це вам зовсім ні до чого, особливо — напередодні свята всіх закоханих. Порада зірок — частіше відпочивати і бувати наодинці з собою і своїми думками. Це допоможе вам зберегти душевну гармонію.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Діви

Надмірна зайнятість професійними клопотами може стати причиною розладів у стосунках із коханою людиною. А тому намагайтеся зберігати правильний баланс між роботою та особистим життям, щоб уникнути образ партнера.

Більше на тему: Гороскоп на лютий 2020 від Хаяла Алекперова

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Терези

У цей період зірки обіцяють Терезам перспективні знайомства. Не виключено, що на шляху самотніх представників знака зустрінеться людина, з якою зав’яжуться міцні стосунки. Головне при цьому — частіше виходити в світ, щоб не прогавити своє кохання.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Скорпіони

Цього місяця Скорпіони опиняться у центрі уваги протилежної статі. А це означає, що їх чекає низка приємних знайомств і романтичних побачень. Сімейним же знакам у цей час варто уникати недомовленості у стосунках — це може стати головною причиною сварок. А тому частіше говоріть із коханою людиною відверто.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Стрільці

Упертість Стрільців у цей період стане головним каменем спотикання у стосунках із партнером. Зірки радять частіше прислухатися до своєї половинки. Так ви не тільки зможете уникнути сварок, а й, швидше за все, отримаєте слушну пораду, яка допоможе вам досягти успіху.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Козероги

У сфері особистих стосунків для самотніх Козерогів цей місяць — прекрасна можливість закласти фундамент нових стосунків, які мають усі шанси перерости у велике й міцне почуття. У сімейних же знаків можливі непорозуміння з партнером, які, швидше за все, будуть стосуватися питань виховання дітей. Порада зірок — бути стриманішим у висловлюваннях, щоб уникнути затяжних конфліктів.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Водолії

Для самотніх Водоліїв початок місяця буде вельми успішним і принесе чимало нових знайомств. Ті ж представники знака, хто вже у стосунках, задумаються про серйозні зміни. Наприклад, багато з них зважаться офіційно оформити стосунки або завести дітей.

Любовний гороскоп на лютий 2020 року — Риби

Сімейним Рибам може бракувати романтики в стосунках. Але перш ніж звинувачувати в цьому партнера, спробуйте самі проявити ініціативу: влаштуйте романтичну вечерю або підготуйте приємний сюрприз. Будьте впевнені — вам будуть відповідати тим же.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ