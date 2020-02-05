Місячний календар стрижок на лютий 2020 року допоможе вибрати правильну дату для відвідування перукаря. Щоб досягти ідеального результату й не пошкодити волосся під час стрижки або фарбування, потрібно враховувати фазу Місяця в лютому 2020 року. У матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової ви дізнаєтеся, в які дні потрібно йти до майстра, а коли краще залишитися вдома.

Перед початком весни кожна жінка хоче трохи змінити свою зовнішність: оновити колір волосся або поміняти стрижку. Адже новий образ може позитивно вплинути на життя! Однак навіть найбільш умілому майстру іноді не вдається досягти ідеального кольору або стрижки. І це не завжди його вина, адже на якість стрижки й фарбування впливає дата, яку ви обрали для відвідування салону краси. Тому перш ніж записатися на стрижку або фарбування волосся, ознайомтеся з місячним календарем. У ньому ви знайдете підказку, яку дату краще обрати.

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Сприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2020 року

У лютому 2020 буде не так вже й багато сприятливих днів для відвідування салонів краси. Тому радимо заздалегідь записатися до улюбленого майстра з урахуванням нашого прогнозу. Можна стригтися та фарбувати волосся в такі дні: 2–5, 8–13, 17–21, 28–29 лютого.

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Несприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2020 року

Відмовитися від фарбування волосся, а також від нової стрижки слід у наступні дати: 1, 6–7, 14–16, 22–27 лютого. Ці дні краще присвятіть своїй родині або просто поваляйтеся в ліжку, почитайте книгу та відпочиньте.

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