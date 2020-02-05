Щороку в Україні проходить безліч марафонів та напівмарафонів, у яких кожен може взяти участь, незважаючи на свій рівень підготовки. Тому, щоб не пропустити той, який буде у вашому місті, читайте в нашому матеріалі добірку на 2020 рік.

Одеський міжнародний марафон «Self-Transcendence»

Коли: 22 березня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 1-2 км.

Деталі заходу: початок бігового сезону на березі Чорного моря, куди вийдуть тисячі бігунів, аби насолодитись освіжаючим бризом. Це не тільки одесити, але й гості з інших міст і навіть з-за кордону.

Напівмарафон у Харкові (Kharkiv Half Marathon)

Коли: 22 березня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 5 км.

Деталі заходу: 4-й харківський напівмарафон, який пройде на новій трасі в центрі міста.

Напівмарафон у Києві (Work.ua Kyiv Half Marathon)

Коли: 4-5 квітня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: 10-й київський напівмарафон, на якому мчатимуть десятки тисяч ніг, а сотні тисяч очей матимуть змогу поспостерігати та повболівати за учасників.

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Харківський міжнародний марафон (Avantazh Kharkiv International Marathon)

Коли: 12 квітня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км, 1-2 км.

Деталі заходу: наймасштабніший біговий старт, де наявні траси як для любителів, так і для професіоналів, а також для маленьких діток.

Напівмарафон у Вінниці

Коли: 26 квітня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 1-2 км.

Деталі заходу: напівмарафон, який проводиться задля створення іміджу міста Вінниці як спортивного міста, а також для популяризації масового спорту.

Марафон Нова Пошта (Запоріжжя)

Коли: 26 квітня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: міжнародний спортивно-масовий захід, який проводиться з метою популяризації бігової культури в Україні та залучення людей різного віку до занять спортом.

Напівмарафон Нова Пошта (Суми)

Коли: 9 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: коли у місті народився олімпієць-легкоатлет Володимир Голубничий, сумчани з легкістю почали долати великі дистанції, і цей рік не виняток, оскільки охочих підкорити дистанцію напівмарафону щороку стає все більше і більше.

Напівмарафон у Дрогобичі (Drohobych Half Marathon)

Коли: 9-10 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 1-2 км.

Деталі заходу: бігове свято розпочнеться 9 травня, де учасники матимуть змогу відвідати екскурсії містом. 10 травня на спортсменів чекає масштабний забіг, а насичений день завершить «Солена дискотека». Наявні також траси для дітей.

Напівмарафон у Хусті (Khust Half Marathon)

Коли: 10 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 1-2 км.

Деталі заходу: напівмарафон, який пройде у місті Хуст Закарпатської області, де кожен може обрати свою дистанцію, а також повболівати за своїх дітей, для яких також підготовлено спеціальні траси.

Марафон у Києві (Kyiv Euro Marathon)

Коли: 10 травня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 5 км.

Деталі заходу: бігове свято у серці столиці, одна з головних і найбільш очікуваних подій весняного змагального сезону.

Чернівецький напівмарафон (Chernivtsi Half Marathon)

Коли: 17 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 5 км, 1-2 км.

Деталі заходу: 5-й ювілейний марафон, який кличе кожного поринути у пригоди та нові звершення. Наявні траси для дітей.

Напівмарафон Нова Пошта (Черкаси)

Коли: 17 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: напівмарафон, який пройде на схилах могутнього Дніпра, куди з кожним роком приходить неймовірна кількість охочих.

Напівмарафон у Кропивницькому (Krop Half Marathon)

Коли: 17 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 3-5 км, 1-2 км.

Деталі заходу: напівмарафон, створений бігунами для бігунів. За традицією у травні до міста приїжджає багато охочих взяти участь у забігу, а жителі міста ніколи не пропускають цієї події.

Напівмарафон у Дніпрі (Interpipe Dnipro Half Marathon)

Коли: 24 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: різноманітні дистанції дозволять взяти участь у випробуванні спортсменам з різним рівнем підготовки, а ті, хто не наважиться на забіг, матимуть можливість повболівати за спортсменів у фан-зонах.

Напівмарафон Нова Пошта (Хмельницький)

Коли: 24 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: дебют сезону 2020, який хмельничани з нетерпінням чекають, аби вправно позмагатися за пальму першості.

Напівмарафон Нова Пошта (Одеса)

Коли: 31 травня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: одеський напівмарафон, який проходитиме в останній день весни та залучить, як завжди, чимало охочих.

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Напівмарафон у Львові (Molokiya Lviv Half Marathon)

Коли: 14 червня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: аби мати подвійну вигоду, варто завітати до Львова та обрати свою дистанцію від 3 км до 21 км, а також насолодитися прекрасними літніми краєвидами старого міста.

Напівмарафон у Харкові (Kharkiv Night Half Marathon)

Коли: 20 червня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 5 км.

Деталі заходу: щоб насолодитись прекрасними літніми ночами, вам варто завітати на нічний харківський напівмарафон, учасники якого обов’язково повинні мати із собою налобний ліхтарик.

Напівмарафон у Запоріжжі (Zaporizhstal Half Marathon)

Коли: 4 липня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: напівмарафон буде проходити у пообідній час, тому учасникам не варто хвилюватися про літню спеку. Батьки зможуть привести своїх дітей, адже для них також будуть підготовлені спеціальні дитячі зони.

Рівненський напівмарафон «Сильні духом»

Коли: 26 липня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 5 км.

Деталі заходу: напівмарафон, який буде проходити на території гідропарку та залучить усіх небайдужих до здорового способу життя.

Марафон Нова Пошта «Визволення» (Харків)

Коли: 23 серпня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon).

Деталі заходу: наприкінці літа у першій столиці України пройде марафон, присвячений дню визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Напівмарафон Нова Пошта (Полтава)

Коли: 6 вересня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: на Батьківщині Гоголя буде масово проходити напівмарафон, до якого долучаться не лише жителі міста, а і його гості.

Напівмарафон Нова Пошта (Чернігів)

Коли: 13 вересня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: Чернігів готовий зустріти тисячі учасників напівмарафону, лише одиниці якого стануть переможцями, проте кожен вдало проведе час.

Напівмарафон в Одесі (Tavria V Odesa Half Marathon)

Коли: 13 вересня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: напівмарафон, який пройде на березі моря, коли вже закінчується літня спека, проте море все ще вабить своїми оксамитовими хвилями.

Марафон у Дніпрі (ATB Dnipro Marathon)

Коли: 20 вересня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 10 км, 5 км, 1-2 км.

Деталі заходу: марафон проходитиме вздовж найдовшої набережної в Європі, кожен зможе обрати свою дистанцію. Для дітей також будуть відповідні зони.

Космічний напівмарафон Нова Пошта (Житомир)

Коли: 27 вересня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: Житомир запрошує до себе всіх небайдужих напівмарафонців, які хочуть вдало та з користю провести час.

Гадяцький напівмарафон

Коли: 27 вересня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: перший напівмарафон в історії міста, проте не останній за популярністю, адже для кожного підготовлені спеціальні траси за рівнем витривалості, навіть для дітей.

Напівмарафон Нова Пошта (Вінниця)

Коли: 4 жовтня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: Вінниця також запрошує кожного взяти участь у напівмарафоні та насолодитись прекрасними видами вінницьких фонтанів уночі.

Напівмарафон у Харкові (Run Ukraine Kharkiv Half Marathon)

Коли: 4 жовтня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: грандіозна подія для всіх любителів бігу, якщо ви ще жодного разу не відвідували таких напівмарафонів, то потрібно обов’язково прийти, хоча б у ролі вболівальника.

Напівмарафон у Рівному (Pokrova Half Marathon)

Коли: 14 жовтня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon), 6-12 км, 1-2 км.

Деталі заходу: традиційний забіг у Рівному, присвячений Дню захисника України та святу Покрови Пресвятої Богородиці.

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Марафон Нова Пошта (Львів)

Коли: 18 жовтня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: якщо бажаєте мати у власному арсеналі марафонську медаль, обов’язково вирушайте до міста Лева.

Марафон у Києві (Wizz Air Kyiv City Marathon)

Коли: 24-25 жовтня 2020 року.

Дистанція: 42 км (Marathon), 21 км (Half Marathon), 10 км, 3-5 км.

Деталі заходу: у 2019 році на старти вийшло майже 17 000 бігунів, нумо встановлювати нові рекорди у самому серці старого Києва на Софійській площі!

Напівмарафон Нова Пошта (Миколаїв)

Коли: 1 листопада 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: теплий клімат Миколаєва запрошує кожного відвідати напівмарафон в останній місяць осені.

Напівмарафон Полтавська зима

Коли: 27 грудня 2020 року.

Дистанція: 21 км (Half Marathon).

Деталі заходу: чудове завершення бігового сезону 2020 року – це передноворічний напівмарафон у Полтаві, який, як завжди, запрошує всіх охочих.

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