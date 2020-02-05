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Як відбілити нігті в домашніх умовах

05.02.2020

Нігтьова пластина, що змінила колір, – це проблема, з якою мають справу багато жінок. Мало хто знає, як відбілити нігті в домашніх умовах. Читайте матеріал від експертів «Все буде добре» і ви дізнаєтеся про причини зміни кольору, про профілактичні методи і про те, як відбілити нігті в домашніх умовах.

Поменявшая цвет ногтевая пластина – это проблема, с которой имеют дело многие женщины. Мало кто знает, как отбелить ногти в домашних условиях. Читайте материале и вы узнаете о причинах изменения цвета, о профилактических методах и о том, как отбелить ногти в домашних условиях. Из-за чего желтеют ногти Прежде чем рассматривать вопрос, о том, как отбелить ногти дома, следует разобраться в причинах возникновения изменения цвета. Существует множество факторов, которые вызывают пожелтение ногтей: Яркие лаки, особенно красного и бардового оттенка, в которых содержится быстро впитывающийся цветной пигмент. Ультрастойкие лаки, гель — лаки, из-за долгого использования, в ногтевую пластину не поступает кислород, происходит «кислородное голодание», из-за которого ногти изменяют цвет. Грибок – на ранних стадиях, окрашивает ногтевую эмаль в желтый оттенок. Никотин – во время курения микрочастицы смолы и никотина, содержащиеся в табачном дыме, оседают на ногтях, вызывая изменение цвета. Особенно быстро начинают желтеть ногти, во время курения в закрытых помещениях. Алкоголь – постоянное злоупотребление алкогольными напитками, вызывает разрушение внутренних органов, в том числе и печени и легких. Нарушение работы внутри организма, приводит к изменению цвета кожных покровов, волос и ногтей. Недостаток витаминов, железодефицитная анемия – вызывают сбой в работе организма, приводя к изменению цвета кожи, тусклости волос и пожелтению ногтевых пластин. Профилактика желтизны ногтей Предотвратить проблему легче, чем от неё избавиться. Следует вовремя снимать с ногтей лаки, применяя для этого средство, в состав которого не входит ацетон. Перед нанесением долговременного лака, требуется использовать специальную основу, предназначенную для защиты ногтей. Для сохранения красоты рук, ногтей и хорошей работы всего организма, лучше всего избавиться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни. Следует перестать злоупотреблять напитками, в которых содержится алкоголь, бросить курить, при этом начав вести здоровый образ жизни. Включить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и минералов. Если не уверены в причинах пожелтения ногтевой эмали, то перед тем, как отбелить ногти в домашних условиях, будет уместным проконсультироваться с дерматологом, сдать срезы ногтей, на выявление грибка. Раз в неделю желательно давать ногтям передышку от лака, на несколько дней. Если был нанесен гель-лак, то перед повторным маникюром следует воздержаться около семи дней, для восстановления поступления кислорода. Крем, желательно использовать специальный, предназначенный для питания рук и ногтей. Как отбелить ногти Чтобы сделать ногти белее, существуют специальные средства для отбеливания ногтей. Покупать товар лучше всего в специальных лавках, или у проверенных поставщиков. Покупая специализированное средство в первую очередь нужно обратить внимание на состав и надписи. Зачастую на отбеливающих препаратах написано: non-yellowing top, nail whitener. Ниже описаны средства, приобретя которые отбеливание ногтей в домашних условиях, станет простой забавой. Лак для отбеливания ногтей Если у вас нет желания углубляться в поиски ответа на вопрос: «как отбелить ногти в домашних условиях?», то самым простым решением будет приобретение специального геля или лака. Лак наносится после предварительной очистки ногтя и создания маникюра. Существуют лаки созданные только для отбеливания, а есть и такие, которые помимо осветления, способны укреплять ногтевую пластину. Умные эмали заботятся о состоянии ногтей, делают их прочнее, препятствуют расслаиванию и защищают от внешних факторов. Благодаря светоотражающим частицам, такие лаки хорошо смотрятся на ногтевой пластине, их можно использовать без дополнительного покрытия. Отбеливающий карандаш для ногтей В магазинах косметики, кроме эмалей и лаков, в продаже имеются карандаши, способные восстановить прежний цвет ногтя. Карандаш для отбеливания в своем составе имеет мел или белую глину. Косметический карандаш дает быстрый, но недолговременный эффект, после мытья рук, средство смывается. Отбеливающие и питательные ванночки для ногтей Кроме специальных средств, можно использовать ванночки для отбеливания ногтевой пластины, они хоть и не дают мгновенный результат, но при постоянном использование, ногти и кожа рук станут выглядеть значительно ухоженнее и красивее. Ромашковая О ромашковой ванночке знали еще бабушки. Ромашка – это уникальное растение, которое очищает ногтевую пластину, снимает раздражение с кожных покровов, смягчает кожу рук, наполняя её витаминами. 2. С лимонной кислотой Если нет времени ходить по аптекам и искать соцветия ромашки, то ванночку можно сделать с использованием лимонки. Чайную ложку порошка следует растворить в стакане теплой воды, перелить жидкость в миску и погрузить туда ногти. Длительность процедуры составляет 15 минут. 3. Содовая Одной из самых простых ванночек для отбеливания считается — содовая. Соду необходимо смешать с водой, соблюдая равные пропорции. Кончики пальцев держать в растворе до двадцати минут. 4. С уксусом Такая ванночка подойдет только после необрезного маникюра, так как любая ссадина или малейший порез, может вызвать жжение и щипание от уксусной кислоты. Для процедуры потребуется взять чайную ложку уксуса, желательно яблочного, развести его в 350 граммах не горячей воды. Погрузить кончики пальцев в уксусный раствор на пять минут, по истечении отведенного времени, руки хорошо промыть водой и помазать питательным кремом. Отбеливание ногтей на ногах Ногти на ногах, вследствие различных факторов, изменяют цвет. Факторами, влияющими на изменение цвета, могут быть лаки и некачественная одежда, которая красит не только ногти, но и кожу. Для того чтобы придать пальцам ног и ногтям красивый, ухоженный вид, можно использовать все методы, описанные в этой статье.

Через що жовтіють нігті

Перш ніж розглядати питання про те, як відбілити нігті вдома, слід розібратися в причинах зміни кольору. Існує безліч факторів, які викликають пожовтіння нігтів:

  1. Яскраві лаки, особливо червоного і бордового відтінків, в яких міститься кольоровий пігмент, який швидко всмоктується.
  2. Ультрастійкі лаки, гель-лаки: через тривале використання в нігтьову пластину не надходить кисень, відбувається «кисневе голодування», через яке нігті змінюють колір.
  3. Грибок – на ранніх стадіях забарвлює нігтьову емаль в жовтий відтінок.
  4. Нікотин – під час куріння мікрочастинки смоли і нікотину, що містяться в тютюновому димі, осідають на нігтях, викликаючи зміну кольору. Особливо швидко починають жовтіти нігті під час куріння в закритих приміщеннях.
  5. Алкоголь – постійне зловживання алкогольними напоями викликає руйнування внутрішніх органів, в тому числі  печінки і легенів. Порушення роботи всередині організму призводить до зміни кольору шкірних покривів, волосся і нігтів.
  6. Нестача вітамінів, залізодефіцитна анемія викликають збій в роботі організму, призводячи до зміни кольору шкіри, тьмяності волосся і пожовтіння нігтьових пластин.

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Профілактика жовтизни нігтів

Запобігти проблемі легше, ніж її позбутися. Слід вчасно знімати з нігтів лаки, застосовуючи для цього засіб, до складу якого не входить ацетон. Перед нанесенням гель-лаку потрібно використовувати спеціальну основу, призначену для захисту нігтів.

Для збереження краси рук, нігтів і хорошої роботи всього організму найкраще позбутися шкідливих звичок і почати вести здоровий спосіб життя. Слід перестати зловживати алкогольними напоями, кинути палити, при цьому почавши вести здоровий спосіб життя. Включити в раціон продукти з високим вмістом вітамінів і мінералів.

Якщо не впевнені в причинах пожовтіння нігтьової емалі, то перед тим, як відбілити нігті в домашніх умовах, буде доречним проконсультуватися з дерматологом, здати зрізи нігтів на виявлення грибка.

Раз на тиждень бажано давати нігтям перепочинок від лаку на кілька днів. Якщо було нанесено гель-лак, то перед повторним манікюром слід утриматися близько семи днів для відновлення надходження кисню. Крем бажано використовувати спеціальний, призначений для зволоження рук і нігтів.

Як відбілити нігті

Щоб зробити нігті білішими, слід використовувати спеціальні засоби для відбілювання нігтів. Купувати товар найкраще в спеціальних крамницях або у перевірених постачальників. Купуючи спеціалізований засіб, насамперед потрібно звернути увагу на склад і написи. Найчастіше на відбілюючих препаратах написано: non-yellowing top, nail whitener. Нижче описані засоби, з якими відбілювання нігтів в домашніх умовах стане простою забавою.

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Лак для відбілювання нігтів

Якщо у вас немає бажання заглиблюватися в пошуки відповіді на питання «як відбілити нігті в домашніх умовах?», то найпростішим рішенням буде придбання спеціального гелю або лаку. Лак наноситься після попереднього очищення нігтя і манікюру. Існують лаки, створені тільки для відбілювання, а є і такі, які, крім освітлення, здатні зміцнювати нігтьову пластину.

Розумні емалі піклуються про стан нігтів, роблять їх міцнішими, перешкоджають розшаруванню і захищають від зовнішніх факторів. Завдяки світловідбивним часткам такі лаки добре виглядають на нігтьовій пластині, їх можна використовувати без додаткового покриття.

Відбілюючий олівець для нігтів

В магазинах косметики, крім емалей і лаків, у продажу є олівці, здатні відновити колишній колір нігтя. Олівець для відбілювання в своєму складі має крейду або білу глину. Косметичний олівець дає швидкий, але нетривалий ефект, після миття рук засіб змивається.

Відбілюючі та зволожувальні ванночки для нігтів

Крім спеціальних засобів, можна використовувати ванночки для відбілювання нігтьової пластини, вони хоч і не дають миттєвий результат, але при постійному використанні нігті та шкіра рук стануть виглядати значно доглянутішими і красивішими.

  1. Ромашкова

Про ромашкову ванну знали ще бабусі. Ромашка – це унікальна рослина, яка очищає нігтьову пластину, знімає подразнення зі шкірних покривів, пом’якшує шкіру рук, наповнюючи її вітамінами.

2. З лимонною кислотою

Якщо немає часу ходити по аптеках і шукати суцвіття ромашки, то ванночку можна зробити з використанням лимонки. Чайну ложку порошку слід розчинити в склянці теплої води, перелити рідину в миску і занурити туди нігті. Тривалість процедури 15 хвилин.

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3. Содова

Однією з найпростіших ванночок для відбілювання вважається содова. Соду необхідно змішати з водою, дотримуючись рівних пропорцій. Кінчики пальців тримати в розчині до двадцяти хвилин.

4. З оцтом

Така ванночка підійде тільки після необрізного манікюру, оскільки будь-яка подряпина або найменший поріз можуть викликати печіння і щипання від оцтової кислоти. Для процедури потрібно взяти чайну ложку оцту, бажано яблучного, розвести його в 350 грамах негарячої води. Занурити кінчики пальців в оцтовий розчин на п’ять хвилин, після закінчення відведеного часу руки добре промити водою і помазати живильним кремом.

Відбілювання нігтів на ногах

Нігті на ногах внаслідок різних чинників змінюють колір. Факторами, що впливають на зміну кольору, можуть бути лаки і неякісний одяг і взуття, які фарбують не тільки нігті, але і шкіру. Для того, щоб надати пальцям ніг і нігтям гарний, доглянутий вигляд, можна використовувати всі методи, описані в цій статті.

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