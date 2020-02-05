Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. У такі дні безліч людей можуть відчути на собі вплив цього природного явища. Коли ж його чекати в лютому 2020? Графіком магнітних бур на лютий 2020 року поділилася Рубіна Цибульська. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, в який період очікувати погіршення самопочуття і як з цим боротися.

Графік магнітних бур на лютий 2020 року

Загалом магнітна погода в лютому очікується спокійною. Будуть середньої сили збурення з 1 по 5 лютого, але вони не сильно вплинуть на здоров’я навіть метеозалежних людей. Це якщо говорити про геомагнітні збурення, пов’язані з сонячною активністю.

«Хочу зауважити, що постійні коливання магнітного поля посилюються у зв’язку зі зміщенням північного магнітного полюса, а це викликає серйозний дискомфорт (враховуючи тривалість процесу і накопичувальний ефект, що має вплив на здоров’я) у багатьох, навіть малочутливих людей», – підмічає Рубіна Цибульська.

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Також Рубіна радить: якщо ви не знаходите енергії для дії та творчості, відчуваєте затуманення свідомості, розбитість, часті необґрунтовані роздратування та агресію, слабкість, переривчастий, неглибокий сон, відсутність сил сконцентруватися, головні болі, то вам потрібно підживлювати своє біополе від природи, серед дерев та біля води. Крім того, займайтеся медитаціями. Пийте м’ятний чай від головного болю.

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