Що чекає вас 6 лютого 2020 року — розповість гороскоп від екстрасенсів СТБ. Як правильно спланувати четвер і підготуватися до п’ятниці? Хто зі знаків може зустріти своє кохання? А кому слід подбати про близьких? Читайте гороскоп на 6 лютого 2020 року в матеріалі.

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Овен

Не втрачайте свою здатність заробляти гроші. У вас крутий потенціал у новій сфері діяльності. Не бійтеся, що хтось засудить або не зрозуміє, навіщо ви це робите. І пам’ятайте, що улюблена справа рано чи пізно починає приносити стабільний дохід.

Телець

Нарешті все налагодилося в особистих взаєминах і ви вирішили недомовленості. Приймайте турботу і допомогу з боку близьких, друзів і другої половини, адже вони щиро хочуть надолужити згаяне.

Близнюки

Ваша думка сьогодні — закон! Повірте, якщо у своїй сфері діяльності ви ас і почуваєтеся, як риба у воді, то 6 лютого ваші ідеї та пропозиції матимуть подальший успіх. Не бійтеся наполягати на своєму.

Рак

На ваш настрій сьогодні дуже легко вплинути. Будь-яке випадково сказане слово здатне образити і довести до сліз. Однак все мине. Постарайтеся ізолюватися від малознайомих людей та їхньої думки. Більше проводьте часу в колі рідних.

Лев

Подбайте про близьких і рідних. Вони вже й забули, що ви дуже м’яка і чуйна людина. Поговоріть про наболіле з рідними! Досить вирішувати всі проблеми у себе ж в голові. І постарайтеся допомогти тим, хто вас оточує.

Діва

Якщо щось не вдається, значить, ви недостатньо цього хочете. Докладіть більше зусиль, адже поки що ви тішите себе ілюзією, що вам винні. Однак це не так. Все у ваших руках.

Терези

Питання зі здоров’ям вирішаться! Ви дуже переживали за результати аналізів, а ось сьогодні зірки говорять про те, що ви йдете на поправку. Якщо ж не зверталися по допомогу до лікарів, то тепер помітно відчуєте поліпшення самопочуття. Це були тимчасові втома і занепад сил.

Скорпіон

Скільки можна бути таким пасивним? Вам час узятися активно за роботу і показати вже всім навколо, що ви знаєте свою справу. Не чекайте ніяких відповідних моментів. Давно пора.

Стрілець

Навчіться слухати критику. Якщо хочете вміти об’єктивно оцінювати себе і свою значимість, то прислухайтеся до близьких, які хочуть допомогти.

Козеріг

Бракує енергії і сил. Саме час відпочити. Якщо іншим знакам необхідно стати активнішими і попрацювати, то Козерогам потрібна відпустка. Або спокійний вечір з легким і ненав’язливим кіно.

Водолій

Ваші тривалі зусилля для досягнення мети рухаються до успіху. Продовжуйте в тому ж напрямку, зовсім скоро потрібна людина помітить їх!

Риби

Приділіть більше часу своєму особистому життю. Прислухайтеся до партнера, що його турбує. Подаруйте незабутні враження, що значно зміцнить ваші стосунки.

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