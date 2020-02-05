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Євробачення-2020: Ізраїль обрав представника на пісенний конкурс
Ізраїль назвав виконавицю, яка представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020. Нею стала Іден Ален. Пісню Іден, з якою вона виступить у Роттердамі, буде оголошено 3 березня.
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Іден Ален ‒ 19-річна співачка, яка народилася та виросла в Єрусалимі. Дівчина підкорила Ізраїль своїм потужним голосом і вражаючими виступами.
У найближчі тижні під час конкурсу «Наступна пісня для Євробачення» буде вибрано композицію, з якою молода виконавиця виступить на міжнародному конкурсі. Під час шоу, яке транслюватиметься в прямому ефірі на каналах ізраїльської суспільної телекомпанії KAN, співачці представлять 4 потенційні пісні. Композиції будуть оцінені командою професійних суддів і глядачів. Та пісня, яка отримає найбільшу кількість голосів, і стане піснею-учасницею на Євробаченні-2020.
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