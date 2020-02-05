Днями державний мовний канал Греції ERT оголосив, що 17-річна Стефанія Ліберакакіс представить країну на конкурсі пісні Євробачення-2020. Обрана пісня називається «SUPERG! RL».

Фото – eurovision.tv

Відомо, що Стефанія Ліберакакіс народилася в грудні 2002 року в Утрехті, в Нідерландах, проте вже багато років відома своїм шанувальникам як Стефанія.

Раніше греко-нідерландська співачка і актриса представляла Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення у 2016 році в складі жіночого гурту «Kisses». Стефанія виступить у першій половині другого півфіналу 14 травня.

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