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Євробачення-2020: Греція визначилася зі своїм представником
Днями державний мовний канал Греції ERT оголосив, що 17-річна Стефанія Ліберакакіс представить країну на конкурсі пісні Євробачення-2020. Обрана пісня називається «SUPERG! RL».
Фото – eurovision.tv
Відомо, що Стефанія Ліберакакіс народилася в грудні 2002 року в Утрехті, в Нідерландах, проте вже багато років відома своїм шанувальникам як Стефанія.
Раніше греко-нідерландська співачка і актриса представляла Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення у 2016 році в складі жіночого гурту «Kisses». Стефанія виступить у першій половині другого півфіналу 14 травня.
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