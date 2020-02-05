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Дифтерія в Україні
Після спалаху кору в Україні лікарі попереджають про можливу епідемію дифтерії. Ця хвороба набагато небезпечніша за кір, оскільки смертність від неї становить майже 50%. Чим саме небезпечна дифтерія, які її симптоми та лікування? А також чому необхідно вакцинуватися, розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.
Дифтерія ‒ гостра інфекційна хвороба, яка вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркові залози. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.
Збудником хвороби є дифтерійна паличка. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Також заразитися можна через речі, яких торкався хворий.
Різновиди дифтерії
- дифтерія ротоглотки (мигдалин)
- дифтерія дихальних шляхів (гортані, трахеї, бронхів)
- дифтерія носа
- дифтерія очей
- дифтерія статевих органів
- дифтерія шкіри
Симптоми дифтерії
- біль у горлі
- погіршення самопочуття
- підвищення температури тіла
- на уражених ділянках з’являється сіро-білий наліт
- набряк ураженого місця
- солодкуватий запах із рота
Також дифтерія може спричинити появу ускладнень, зокрема ‒ ураження нервової системи. Внаслідок паралічу дихальних шляхів хворий може померти.
Лікування дифтерії
Якщо з’являється хоча б найменша підозра на дифтерію, хворого треба негайно госпіталізувати. Основний метод лікування ‒ введення антитоксичної протидифтерійної сироватки та антибіотиків.
Профілактика дифтерії
Єдиним способом профілактики такого складного захворювання є щеплення. Однак воно не гарантує захист від хвороби на 100%, проте у разі зараження людина набагато легше переносить симптоми хвороби. А іноді вони взагалі не проявляються.
Нині в Україні є великий ризик виникнення епідемії дифтерії, оскільки досить багато людей відмовляються від щеплення й не вакцинують своїх дітей.
Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський на своїй сторінці в Instagram закликав усіх своїх підписників вакцинуватися та не жартувати зі здоров’ям.
«Дифтерія! Небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється. Перебіг зазвичай важкий, для лікування потрібен антитоксин, якого, на жаль, в Україні мало. Простіше і ефективніше ‒ вакцинація! Вакцини є, можна отримати безкоштовно в амбулаторіях за місцем проживання. Знайдіть час для себе і своїх дітей! Будьте здорові!».