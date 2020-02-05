21-річний учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 Олександр Порядинський готується підкорювати глядачів своєю ліричною баладою. Слухайте топ-5 пісень Олександра Порядинського вже зараз!

Крім того, що Олександр Порядинський – учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 року, він ще й переможець 4-го сезону «Х-фактора». 21-річний співак продовжує свій шлях на музичній стезі. Відомо, що в його родині п’ятеро дітей, і він – наймолодший. Сашко каже, що найбільший вплив у житті на нього справили батьки, брати і бабуся. Слухайте найкращі пісні Олександра Порядинського вже зараз!

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Олександр Порядинський – «Savior»

Олександр Порядинський – «Для тебе»

Олександр Порядинський – «Така, як Сонце»

Олександр Порядинський – «Непокірна»

Олександр Порядинський – «Не плач, тато» (Іван Ганзера)

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