Вадим Лисиця: Нинішнє Євробачення – це про боротьбу!

Музичний продюсер вокального шоу «Х-фактор» Вадим Лисиця точно знає, що потрібно артисту для того, щоб по-справжньому дивувати публіку. Редакція сайту STB.UA поцікавилася у метра сучасного шоу-бізнесу його думкою про учасників Нацвідбору-2020. Читайте інтерв’ю з талановитим музичним продюсером вже зараз!

Вадиме, чи здивував вас цього року список учасників Нацвідбору? Що думаєте з цього приводу?

З учасників Нацвідбору-2020 я знаю трьох виконавців. І знаєте що? Вони дуже хороші! Я радий, що майданчик Євробачення вже котрий рік поспіль відкриває країні та Європі наших молодих і талановитих артистів! Нацвідбір – це велика арена, де вони можуть себе показати, як слід проявити, і я вважаю, що це круто! У нашій країні зараз є дуже багато талантів, і їх теж потрібно відкривати! І чудово, що ці відкриття відбуваються в такому форматі!

Багато молодих артистів стають відомими навіть після виступу в півфіналі Нацвідбору…

Так! В цьому ж і вся сіль! По-перше, над конкурсом і учасниками постійно працює професійна команда Нацвідбору. А по-друге, так уже склалося, що у всій Європі Євробачення теж є величезним майданчиком для молодих артистів-початківців. З них, як на фабриці, роблять великих артистів: їх фарбують, разом з ними роблять хітові пісні. А їм просто залишається показати свій талант, чим вони, власне, займаються. Бувають такі ситуації, коли зовсім невідомі люди стають після Нацвідбору зірками, і їм при цьому не обов’язково займати перші місця.

А що ви думаєте про конкурсантів цього року? Хто найбільше здивував?

Сьогодні я тут як людина, яка допомагає Еліні Іващенко, конкурсантці та переможниці «Х-фактор»-10. Вона талановита і дуже розумна дівчина! Але всі 16 учасників, яких я зараз бачу, – дуже талановиті, і до них питань поки що у мене немає!

Цього року учасники Нацвідбору дивують своєю неординарною музикою і новим підходом до написання своїх композицій. А якими рисами, на ваш погляд, повинен володіти переможець Нацвідбору?

Людина повинна бути творчою, дуже глибокою і сильною. Вона повинна показати справжній вокал, емоції, силу свого характеру. Адже нинішнє Євробачення – це про боротьбу. І я думаю, що всі ці риси потрібні для того, щоб перемогти на Євробаченні цього року!

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