Atlas Weekend ‒ найбільший музичний фестиваль України. У 2020 році він відбудеться 7–12 липня на території ВДНГ. Уже відоме ім’я третього хедлайнера музичного фестивалю. Ним став гурт Placebo. Детальніше читайте в матеріалі.

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Наймасштабніша і найочікуваніша музична подія 2020 року ‒ Atlas Weekend. Цьогоріч фестивалю виповниться шість років.

Третім хедлайнером Atlas Weekend – 2020 стане гурт Placebo. Музиканти мають кілька колаборацій із легендарним Девідом Боуї. Про їхні лайви випускають фільми, а альбоми здобувають статус платинових у рекордно короткі строки.

Наразі Placebo у студії працює над восьмим лонгплеєм. Тож уже цього літа ми першими почуємо наживо нові композиції легендарних британців.

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Квитки на музичний фестиваль можна купити на офіційному сайті.

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