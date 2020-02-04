Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Placebo – третій хедлайнер Atlas Weekend – 2020

04.02.2020

Atlas Weekend ‒ найбільший музичний фестиваль України. У 2020 році він  відбудеться 712 липня на території ВДНГ. Уже відоме ім’я третього хедлайнера музичного фестивалю. Ним став гурт Placebo. Детальніше читайте в матеріалі.

Atlas Weekend

Більше на тему: Atlas Weekend ‒ 2020: A$AP Rocky став хедлайнером фестивалю

Наймасштабніша і найочікуваніша музична подія 2020 року ‒ Atlas Weekend. Цьогоріч  фестивалю виповниться шість років.

Третім хедлайнером Atlas Weekend – 2020 стане гурт Placebo. Музиканти мають кілька колаборацій із легендарним Девідом Боуї. Про їхні лайви випускають фільми, а альбоми здобувають статус платинових у рекордно короткі строки. 

Наразі Placebo у студії працює над восьмим лонгплеєм. Тож уже цього літа ми першими почуємо наживо нові композиції легендарних британців.

Більше на тему: Atlas Weekend ‒ 2020: Twenty One Pilots ‒ другий хедлайнер фестивалю

Квитки на музичний фестиваль можна купити на офіційному сайті.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

 

 

 

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить