Надія Матвєєва розкрила секрет своєї стрункості

Відома телеведуча Надія Матвєєва ‒ кумир мільйонів українців. Шанувальники захоплюються її красою. В одному з постів в Instagram телеведуча розкрила секрет своєї стрункості. Деталі – в матеріалі.

В одному з постів в Instagram Надія Матвєєва поділилася секретом своєї стрункості. Відома телеведуча зізналася, що з 8 грудня 2019 року перейшла на кето-раціон та інтервальне харчування. Це означає, що з 1500‒1600 ккал щодня 75% становлять жири, 20% ‒ білки і 5% ‒ вуглеводи. Їсть телеведуча двічі на день. Кава і чай залишилися в раціоні.

Надія Матвєєва зізналася, що худнути не планувала, проте за місяць скинула 3 кг. Також вона зазначила, що її мета ‒ позбутися тяги до солодкого, адже багато років вона вважала себе затятою ласункою. До того ж така дієта сприятливо впливає на підвищення енергійності та допомагає підтримувати оптимальну фізичну форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Надія Матвєєва уточнила, що в жодному разі не рекламує та не агітує нікого вибирати для себе подібну дієту. Адже це дуже індивідуально. Телеведуча підкреслила, що просто поділилася своїм досвідом.

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