Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Надія Матвєєва розкрила секрет своєї стрункості

04.02.2020

Відома телеведуча Надія Матвєєва ‒ кумир мільйонів українців. Шанувальники захоплюються її красою. В одному з постів в Instagram телеведуча розкрила секрет своєї стрункості. Деталі – в матеріалі.

надежда матвеева

В одному з постів в Instagram Надія Матвєєва поділилася секретом своєї стрункості. Відома телеведуча зізналася, що з 8 грудня 2019 року перейшла на кето-раціон та інтервальне харчування. Це означає, що з 1500‒1600 ккал щодня 75% становлять жири, 20% ‒ білки і 5% ‒ вуглеводи. Їсть телеведуча двічі на день. Кава і чай залишилися в раціоні.

Надія Матвєєва зізналася, що худнути не планувала, проте за місяць скинула 3 кг. Також вона зазначила, що її мета ‒ позбутися тяги до солодкого, адже багато років вона вважала себе затятою ласункою. До того ж така дієта сприятливо впливає на підвищення енергійності та допомагає підтримувати оптимальну фізичну форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Більше на тему: Моя дитина — від сурогатної матері: відверте зізнання Оксани Байрак

Надія Матвєєва уточнила, що в жодному разі не рекламує та не агітує нікого вибирати для себе подібну дієту. Адже це дуже індивідуально. Телеведуча підкреслила, що просто поділилася своїм досвідом.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить