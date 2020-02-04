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KRUTЬ: топ-5 пісень учасниці Нацвідбору-2020

04.02.2020

KRUTЬ – співачка і бандуристка, яка кілька тижнів тому стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020. Молода артистка готова боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Слухайте топ-5 пісень KRUTЬ вже зараз!

Відомо, що співачка і бандуристка Марина Круть розпочала свій шлях музиканта ще 15 років тому з музичної школи, клас бандури. За цей довгий шлях дівчина знайшла свій унікальний стиль гри на цьому інструменті, який посилюється незвичайним голосом. Які пісні вона написала за 15 років свого музичного шляху? Дивіться вже зараз!

KRUTЬ – «Ок»

KRUTЬ – «Дівчинко»

KRUTЬ – «Радій»

KRUTЬ –  «Скажи мені»

KRUTЬ – «Човен»

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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