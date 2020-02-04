Кров і спів шаманів: невже Катя Чілі боїться своєї пісні?

Неординарна та вибухова Катя Чілі почала дивувати своїх фанатів ще до виходу на сцену Національного відбору на Євробачення-2020. Минулого тижня експресивна артистка представила початок своєї пісні на телеканалі СТБ, а зараз на «Радіо Промінь» розповіла про подробиці виконання композиції.

За словами конкурсантки, її пісня – про життя і смерть, шлях мага, двічі народженого і просвітленого.

«Моя пісня називається «Піч». Піч у людському тілі – це рівень матки, там, де зароджується життя. Ця пісня передає традицію і на нашому виступі буде представлена не лише наша традиція, шамани говорять, що кров землі – це традиційна пісня. Ми будемо кров’ю нашої землі… Починатися пісня буде із слів, які написав мій син Святозар. Він прокинувся і колись мене дещо запитав, я це записала в зошит. Так буде починатися пісня. А потім буде відбуватися сама пісня і, чесно кажучи, я її боюсь», – поділилася своїми думками Катя Чілі.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.