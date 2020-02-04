Гороскоп на 5 лютого 2020 року розповість вам, на що варто звернути увагу і в чому бути обережним. Як краще спланувати завдання, від чого утриматися, а якому знаку, навпаки, почати діяти. Що обіцяють зірки на 5 лютого 2020 року — читайте в гороскопі від екстрасенсів телеканалу СТБ.

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Овен

Овнам точно слід стати м’якшими і добрішими. Ви багато перебільшуєте, і все в негативному ключі. Ті, хто вас оточує, точно не хочуть вам зла.

Телець

Тельці нарешті отримають найзаповітніше, про що мріяли. Тільки для цього варто бути відкритим і вміти приймати знаки долі. Прислухайтеся до себе і свого серця.

Близнюки

Близнюкам потрібно бути обережними зі своїм здоров’ям. Імунітет ослаблений, а значить, наражається на небезпеку підхопити застуду чи грип. Одягайтеся тепліше і довго не прогулюйтеся, погода ще оманлива.

Рак

Не поспішайте з рішеннями, в яких сумніваєтеся. Сьогодні результат не потішить, а потім доведеться ще докласти багато зусиль, щоб виправити свої помилки. Утримайтеся від будь-яких дій.

Лев

Сьогодні може виникнути конфлікт з другою половиною або близькою людиною. Тому зменште запал і послухайте, що опонент бажає донести. Ви не в усьому маєте рацію, як це може здаватися.

Діва

Будь-які несподівані клопоти принесуть успіх і приємний результат. Якщо щось в домашніх справах піде наперекіс не впадайте у відчай. Доля обіцяє обновки, про які ви давно думали, але не наважувалися придбати.

Терези

Вас чекає приємна зустріч. Будьте готові до цікавої і захопливої розмови, не соромтеся своїх емоцій. При контакті сміливо заявляйте про свої інтереси, це приверне увагу вашого співрозмовника.

Скорпіон

Досить мусолити одну проблему у своїй голові. Це заважає вам рухатися далі. Не пускайте всю енергію у величезну прірву, звідки не йде віддача.

Стрілець

Обережно з особистими речами. Сьогодні уважність і пильність не на вашому боці, а значить, ви спокійно можете забути сумку або інші цінні речі в людних місцях.

Козеріг

Час обновок. Або ж зміни іміджу. Це посприяє припливу життєвої енергії. Ба більше, увага оточуючих додасть впевненості в собі. Сьогодні зірки розташовані так, що результатом змін ви залишитеся задоволені.

Водолій

У Водоліїв настає період невеликої нудьги. Якщо ви не хочете повністю зануритися в меланхолію і апатію, то швидше вирушайте на зустріч із друзями.

Риби

Риби накосячили достатньо. Саме час виправляти помилки. Надалі потрібно бути більш ввічливим і уважним. Вибачтеся, і все само собою вирішиться.

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