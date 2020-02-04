Співачка й учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 зовсім скоро представить відео на трек «Save It», з яким виступить у Національному відборі. Подробиці – далі в матеріалі.

«Save It» – не просто чергова пісня для конкурсу, вона має важливе соціальне значення. Її головний меседж – «почни з себе, щоб допомогти світу».

Йдеться про маленькі кроки, які кожен з нас може зробити для того, щоб зменшити згубний вплив людей на навколишнє середовище. Це і свідоме споживання, і правильна переробка сміття, раціональне використання ресурсів та ін. Це речі, які насамперед допоможуть вирішити екологічні проблеми України, а потім і змінять світ на краще.

«Зараз, як ніколи, гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Ця пісня народилася в найправильніший момент, і я подумала, що зобов’язана показати її на Євробаченні, розповісти про це! Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас», – розповідає Assol.

Режисером кліпу Assol на пісню «Save It» став Trent Pazl, який працював з Аланом Бадоєвим над кліпами для Макса Барських, ONUKA та інших. Стилісти – LUVI, які відповідали за стиль в кліпах LOBODA, Макса Барських, Alekseev, Артура Пірожкова тощо.

Особливості:

Лірична героїня (Assol), яка уособлює Землю в постапокаліптичних декораціях.

Для кліпу в окремому павільйоні була побудована частина постапокаліптичного міста.

Було задіяно 15 акторів.

Зйомки кліпу зайняли 15 годин.

Наймолодша акторка в кліпі дуже схожа на маленьку Assol.

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