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Геть «Алые паруса»: Assol зняла кліп на пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020

04.02.2020

Співачка й учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 зовсім скоро представить відео на трек «Save It», з яким виступить у Національному відборі. Подробиці – далі в матеріалі.

«Save It» – не просто чергова пісня для конкурсу, вона має важливе соціальне значення. Її головний меседж – «почни з себе, щоб допомогти світу».

 Йдеться про маленькі кроки, які кожен з нас може зробити для того, щоб зменшити згубний вплив людей на навколишнє середовище. Це і свідоме споживання, і правильна переробка сміття, раціональне використання ресурсів та ін. Це речі, які насамперед допоможуть вирішити екологічні проблеми України, а потім і змінять світ на краще.

«Зараз, як ніколи, гостро стоїть проблема того, що люди не бережуть планету, на якій живуть. Є ризик, що ми – останнє покоління, яке може щось змінити. Ця пісня народилася в найправильніший момент, і я подумала, що зобов’язана показати її на Євробаченні, розповісти про це! Моя пісня не просто про глобальні проблеми – вона про нас», – розповідає Assol.

 Режисером кліпу Assol на пісню «Save It» став Trent Pazl, який працював з Аланом Бадоєвим над кліпами для Макса Барських, ONUKA та інших. Стилісти – LUVI, які відповідали за стиль в кліпах LOBODA, Макса Барських, Alekseev, Артура Пірожкова тощо.

Особливості:

  • Лірична героїня (Assol), яка уособлює Землю в постапокаліптичних декораціях.
  • Для кліпу в окремому павільйоні була побудована частина постапокаліптичного міста.
  • Було задіяно 15 акторів.
  • Зйомки кліпу зайняли 15 годин.
  • Наймолодша акторка в кліпі дуже схожа на маленьку Assol.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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