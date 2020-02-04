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#babushkaboi: Максим Чмерковський опублікував фото з бабусею

04.02.2020

Головний герой першого сезону реаліті «Холостяк» Максим Чмерковський нещодавно відзначив 40-річчя. А незабаром здивував шанувальників знімками з бабусею. Рідкісні сімейні фото Чмерковських — дивіться в матеріалі.

максим чмерковский

Не секрет, що Максим Чмерковський вже багато років живе в Америці, де досяг успіху в кар’єрі. І ось головний герой першого сезону проєкту «Холостяк» опублікував веселі знімки з бабусею на тлі Бруклінського моста.

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максим чмерковский

Серію з п’яти фото Макс підписав: #babushkaboi, цитуючи пісню американського репера ASAP Rocky.

максим чмерковский

Брат Максима також ділиться знімками з близькими, зокрема з мамою, зазначаючи, що саме її сміх приносить радість у житті.

«Вона віддала все своє життя, щоб створити моє», —  пише Вел Чмерковський.

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