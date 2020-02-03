Не так давно учасник кулінарного шоу «МастерШеф»-8 Влад Міцкевич одружився. Ця новина шокувала багатьох у соцмережах. Але справжньою несподіванкою стала звістка про те, що Влад незабаром стане татом! Подробиці читайте в матеріалі.

Не так давно соцмережі підірвала новина про те, що учасник кулінарного шоу Влад Міцкевич і його дівчина Наталія стали чоловіком та дружиною. Тоді вони поділилися зворушливими весільними фото. Час розставив все на свої місця і в їхньому випадку довів істинність та серйозність почуттів.

Тоді ми замислилися: а коли ж з’явиться первісток Міцкевичів? І от, це сталося! Не встигли підписники стихнути після звістки про весілля, як днями пара на своїх сторінках в Instagram поділилася по-справжньому прекрасною новиною! Влад і Наталя Міцкевичі незабаром стануть батьками!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У підписах до фото пара небагатослівна:

«Просто без слів. Що б не написали, нам буде приємно. «Ми» без коментарів , – пише Влад.

На токсичні коменти про весілля «по зальоту» Влад відповів, що заяву до РАГСу вони з Наталією подали ще у вересні, а про радісну звістку вони дізналися у листопаді. Стать первістка поки залишається загадкою.

У будь-якому разі редакція сайту STB.UA щиро вітає молоду сім’ю з приголомшливо радісною подією в їхньому житті та майбутнім поповненням!

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