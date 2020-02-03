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«З вовками жити»: кількість серій та графік виходу
Телеканал СТБ сьогодні, 3 лютого, о 20:10 покаже серіал «З вовками жити». Глядачі впізнають себе в головних героях та поринуть в дивовижне життя по той бік екрана. Всього вийде 8 серій «З вовками жити». Графік виходу захопливої стрічки дізнайтеся в матеріалі.
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«Пригоди Олівера Твіста» Чарльза Діккенса надихнули на створення нового серіалу у 2019 році — «З вовками жити». Історія юної Єви, яка ніколи не знала своїх батьків, змусить вас задуматися про найпотаємніше. Бідна дівчинка потрапляє в зграю злодіїв та шахраїв і дивом виживає в моторошних злодійських притонах великого міста. Але чи зможуть сили зла перемогти прагнення Єви вирватися зі злочинного світу?
Графік виходу серій «З вовками жити»
1 серія — 3.02.2020 о 20:10
Дивитися онлайн З вовками жити – 1 серія
2 серія — 3.02.2020 о 21:00
Дивіться онлайн З вовками жити – 2 серія
3 серія — 4.02.2020 о 20:00
4 серія — 4.02.2020 о 21:00
5 серія — 5.02.2020 о 20:00
6 серія — 5.02.2020 о 21:00
7 серія — 6.02.2020 о 20:00
8 серія — 6.02.2020 о 21:00
Не пропустіть інтригуючий серіал «З вовками жити» о 20:00 на телеканалі СТБ!