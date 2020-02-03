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Рожден Анусі почав співпрацю з лейблом Костянтина Меладзе
Головний герой 8-го сезону проєкту «Холостяк» Рожден Анусі повідомив, що розпочинає співпрацю з лейблом MELADZE MUSIC. Детальніше про артиста ROZHDEN і його нову пісню «Отдаем» читайте в матеріалі.
Ще під час Національного відбору на Євробачення у 2017 році ROZHDEN мав можливість почути багато слів про свою творчість від музичного продюсера Костянтина Меладзе. Тоді Рожден Анусі пройшов у фінал, і частково завдяки високій оцінці судді. Костянтину дуже сподобався виступ учасника, а також пісня «Saturn». Ба більше, продюсер згадав усім відому пісню «Знаешь»: «Я рідко кому заздрю білою заздрістю. Мені дуже шкода, що цю пісню написав не я. Вона мені дуже подобається».
І ось за кілька років ROZHDEN повідомив приємну новину: він починає співпрацю з лейблом MELADZE MUSIC.
Костянтин Меладзе зізнався, що вперше взявся за проєкт, де автором пісень виступає не він, а сам артист. Його ж роль — це продюсер, менеджер і саунд-продюсер. Також композитор зазначив, що музика Рождена йому дуже близька. Саме тому є величезне бажання донести її до великої аудиторії.
Сьогодні відбулася прем’єра спільної роботи — пісня «Отдаем»