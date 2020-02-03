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Пісня учасниці Нацвідбору на Євробачення зібрала майже 300 тисяч переглядів за добу

03.02.2020

Трек VEGAN, з яким співачка Jerry Heil бере участь в Національному відборі на Євробачення-2020, всього за добу зібрав майже 300 тисяч переглядів на YouTube. Саме з цією композицією співачка виступить уже цією суботи 8 лютого під час першого півфіналу. Прямий ефір відбудеться одночасно на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ.

Також уже більше 300 тисяч переглядів зібрав на YouTube виступ і другої учасниці відбору Еліни Іващенкоз піснею Get up. Її дівчина представила під час прямого ефіру вокального шоу «Х-фактор».

Більше на тему: Еліна Іващенко: біографія, творчість і всі новини про артистку

Нагадаємо, півфінали Національного відбору на Євробачення-2020 відбудуться 8 та 15 лютого. За право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах будуть боротися 16 конкурсантів, які були відібрані музичним продюсером Національного відбору Русланом Квінтою та членом правління UA: Суспільне мовлення Ярославом Лодигіним. Хто із артистів представить Україну на Євробаченні в Нідерландах, стане відомо в фіналі Національного відбору 22 лютого.

Jerry Heil

Элина Иващенко

Музичній продюсер – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль, Віталій Дроздов.

Більше на тему: Пісня Jerry Heil «Vegan» і 2020 рік веганів: що спільного

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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