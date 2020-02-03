Оксана Байрак закінчила монтаж продовження «Ніщо не трапляється двічі»

Близько місяця тому Оксана Байрак потішила підписників звісткою про те, що вже змонтовані перші чотири серії продовження «Ніщо не трапляється двічі». У своєму новому пості в Instagram королева мелодрам змусила серця шанувальників багатосерійного фільму битися частіше – монтаж завершено! Подробиці читайте в матеріалі.

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Перша частина серіалу закінчилася трикрапкою. А поки глядачі телеканалу СТБ з нетерпінням чекають продовження «Ніщо не трапляється двічі», Оксана Байрак поділилася радісною звісткою про закінчення монтажу. Вже дуже скоро ми дізнаємося, чим же закінчиться історія кохання Маші та Огнєва.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадуємо, що прем’єру продовження захопливої історії кохання довжиною в 20 років «Ніщо не трапляється двічі» ми побачимо вже у весняному сезоні на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

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