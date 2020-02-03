Конкурсні пісні Нацвідбору на Євробачення увійшли до ТОП рейтингу Apple Music

Одразу три конкурсні пісні Національного відбору на Євробачення-2020 увійшли до Топ Хіти України рейтингу Apple Music Поп. Детальнше про те, що слухають українці – читайте в матеріалі.

Пісня Horizon (David Axelrod) зайняла другие місце у списку найпопулярніших хітів України. На третьому Who We Are? співачки GARNA, а на четвертому конкурсна пісня Олександра Порядинського Savior.

Вже 15 лютого всі три конкурсанти виступлять у другому півфіналі Національного відбору на Євробачення.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ та телеканалі Суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ.

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Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула. Члени журі: Андрій Данилко, Тіна Кароль, Віталій Дроздов.

Телевізійна зйомка Національного відбору відбудеться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

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