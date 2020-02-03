Гороскоп на 4 лютого 2020 року допоможе вам звернути увагу на можливі проблеми, а також взятися заздалегідь за їх вирішення. Якому знаку зодіаку точно пощастить в роботі, а кому слід бути обережним зі своїми емоціями — читайте в гороскопі на сьогодні від екстрасенсів телеканалу СТБ.

Овен

Овнів чекають приємні клопоти. Якщо хотіли почати ремонт або заміняти меблі вдома, то сьогодні сприятливий день. Не тягніть час!

Телець

Спробуйте записати всі свої справи в органайзер, адже завдань гряде чимало. А забувати про що-небудь не можна!

Близнюки

Сьогодні у Близнюків спокійний і врівноважений день. Зірки рекомендують зайнятися собою і своєю красою. Ви давно не відвідували масажі або спа!

Рак

Ракам слід бути обережними з харчуванням і травленням. Ретельно стежте за продуктами, які купуєте або з яких готуєте. Краще зробити розвантажувальний день.

Лев

Будьте спокійнішими. Адже будь-яке різке і необдумане слово з вашої сторони може спричинити великий конфлікт. Щоб уникнути сварок, постарайтеся розуміти свого опонента.

Діва

Останнім часом ви дуже поспішаєте. Час стати розсудливим і задуматися, чи в правильному напрямку ви рухаєтеся.

Терези

4 лютого — прекрасний і найкращий день на цьому тижні, щоб зустріти нового вірного друга. Придивіться, хто вас оточує. Швидше за все, серед цих людей є потенційна близька людина.

Скорпіон

Початок місяця для Скорпіонів стане справжнім випробуванням на витримку. Якщо вмієте слухати і чути, що намагаються до вас донести колеги або близькі, тоді проблем із взаєминами не буде.

Стрілець

Зверніть увагу на ваше самопочуття. Не зволікайте з відвідуванням лікарів. Приділіть сьогоднішній день тому, щоб почати вирішувати ту проблему, яка вас давно турбує.

Козеріг

Не лякайтеся, якщо на початку дня на вас навалиться багато роботи і завдань. Вони здадуться складними і нездійсненними лише на перший погляд. Однак якщо ви сконцентруєтеся, то дуже швидко з ними впораєтеся.

Водолій

Подбайте про те, щоб більше часу провести з родиною. Вечір можна чдово організувати таким чином, щоб повечеряти в колі близьких і рідних. Це зараз необхідно як їм, так і вам.

Риби

Рибам необхідно згадати, що саме час взятися за відкладені справи. Далі відтягувати не можна, якщо ви не хочете додати собі клопоту з вирішенням додаткових проблем через недотримання дедлайнів.

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