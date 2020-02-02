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«Слідство ведуть екстрасенси»: невже жінку переслідує дух її ненародженої доньки?
Експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова та Рубіна Цибульська були вражені історією, з якою до редакції програми звернулися жителі Чернігова. Не пропустіть! Яке жорстоке кохання ледь не змусило матір вбити своє дитя?
За допомогою до екстрасенсів звернулася Юлія Пряхіна з Чернігова. Рік тому жінка під час вагітності втратила дитину. І вважає, що її дух тепер переслідує старшу доньку Маргариту. Дитина бачить уві сні і наяву якусь мертву дівчинку, яка чомусь називає себе Юлія. А після цього Маргарита опиняється у смертельних ситуаціях і вже двічі мало не загинула під колесами авто.
Екстрасенси відчули, що до Маргарити і справді приходить привид якоїсь дівчинки, однак хто вона? Чи справді до молодої мами приходить дух її дочки? Ви будете шоковані!
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