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Хіти та маловідомі пісні Кузьми Скрябіна
02.02.2020
Сьогодні, 2 лютого, роковини смерті Кузьми Скрябіна. Вшановуючи пам’ять артиста, редакція сайту STB.UA підготувала добірку його хітів і маловідомих пісень.
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Хіти Кузьми Скрябіна
Скрябін — Місця щасливих людей
Скрябін — Мам
Скрябін — Старі фотографії
Скрябін — Спи собі сама
Скрябін — Люди, як кораблі
Скрябін — Мовчати
Маловідомі пісні Кузьми Скрябіна
Скрябін — Сонце замість шапки
Андрій Кузьменко — Українці
Скрябін — Я не тримаю зла
Скрябін — Кінець фільму
Скрябін — Маленька дівчинка
Скрябін — Най буде дощ
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