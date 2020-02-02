Гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого 2020 року розповість, чого очікувати кожному знаку зодіаку. Якою буде майбутня тиждень? На що звернути увагу, а чого краще остерігатися? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 3 по 9 лютого 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

На цьому тижні Овнам будь-які горизонти по плечу. Геть сумніви! Якщо давно хотіли запросити когось на побачення – саме час! Пам’ятайте, що доля тільки у ваших руках. Наприкінці тижня вас чекає радісна звістка від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Тельці

На цьому тижні Тельцям варто бути більш уважними до своїх близьких. Ближче до кінця тижня комусь із них знадобитися ваша допомога. Щоб вихідні пройшли на позитивній ноті, Тельцям потрібно завершити всі розпочаті справи і робочі питання до п’ятниці.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Для Близнюків тиждень може початися досить сумбурно. Не варто розпорошуватися. Зберігайте внутрішній спокій і чітко дотримуйтесь плану. Ближче до п’ятниці метушня навколо вас стихне. Вихідні Близнюкам варто провести з приємною компанією і чашкою улюбленого напою.

Гороскоп на тиждень – Раки

На цьому тижні Ракам варто зайнятися особистим життям. Поруч з вами вже є людина, яка живить до вас ніжні почуття і дуже сумує, адже ви цього не помічаєте. Дайте вашому прихильнику шанс, можливо, це ваша доля.

Гороскоп на тиждень – Леви

Зірки радять Левам притримати свій запальний характер. Не варто демонструвати всім наскільки ви темпераментні. Навчіться слухати і чути оточуючих. Далеко не всі вони бажають вам зла. Переборовши себе на цьому тижні вам відкриються нові горизонти для розвитку.

Гороскоп на тиждень – Діви

Цей тиждень пролетить у Дів непомітно і легко. Ви будете сповнені сил і максимально продуктивні. Постарайтеся вільний час присвятити саморозвитку і відпочинку. На вихідних Дів чекає довгоочікувана зустріч і радісні звістки від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Терези

У середині тижня Терезам варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Нестабільна погода і велике навантаження на роботі виснажили вас. Постарайтеся правильно харчуватися і нормалізувати графік сну. Вихідні Терезам варто провести зі своєю родиною.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Зірки обіцяють Скорпіонам безліч позитивних емоцій на цьому тижні. Пані удача на вашому боці. Користуйтеся, але не зловживайте! На вихідних Скорпіони будуть як ніколи в ударі і заразять позитивною енергетикою все навколо. Так тримати!

Гороскоп на тиждень – Стрільці

На початку тижня Стрільці можуть захотіти сховатися від усіх і посидіти день вдома. Чому б і ні? Часом всім не вистачає ще одного вихідного дня. Відгул – ідеальне рішення. Але пам’ятайте, що чим більше ви відпочиваєте, тим більше завдань потрібно буде у терміновому порядку вирішити. Вибирайте.

Гороскоп на тиждень – Козероги

У перші дні тижня зірки рекомендують Козерогам же не бути марнотратними і стежити за фінансами. Спокуса витратити велику суму буде великий, але піддаватися йому не варто. В кінці тижня підвернеться привабливу пропозицію, куди ви зможете вкласти заощаджені за тиждень гроші.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Після емоційного сплеску минулого тижня, прийдешні сім днів здадуться Водоліям сумними і смутними. Жодних сюрпризів і несподіваних поворотів долі чекати не варто, але і в цьому є свої плюси. Насолоджуйтеся спокоєм і наберіться сил, адже затишшя буває тільки перед бурею.

Гороскоп на тиждень – Риби

Для Риб цей тиждень буде успішною в плані вирішення питань, пов’язаних з великими капіталовкладеннями. Задумайтесь про покупку нерухомості і обговоріть цю ідею з рідними. Вони допоможуть зробити правильний вибір і надихнуть Риб на нові звершення.

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