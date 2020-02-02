Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
Гороскоп на 3 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 3 лютого 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 3 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овен
Сьогодні Овнам важливо мислити в правильному руслі. Пам’ятайте, що позитивне мислення неминуче приводить до мети. Як тільки ви продумаєте всі деталі – бажане не змусить вас довго чекати.
Телець
Тельці сьогодні зможуть морально відпочити. На жаль, робочих труднощів вам не уникнути, але вони не зможуть порушити вашу внутрішню рівновагу. Ваша доброта і промениста усмішка – запорука успіху.
Близнюки
Близнюкам варто сьогодні стежити за тим, що і як говорити на роботі і вдома. Необдумані фрази, сказані на емоціях, можуть спричинити негативні результати.
Рак
Сьогодні Ракам варто максимально приділити час собі і своїм рідним. Через постійні клопоти на роботі ви можете пропустити щось дуже важливе в житті ваших близьких.
Лев
Зірки рекомендують Левам бути сьогодні більш обережними з грошовими витратами. Імпульсивні і спонтанні покупки можуть зробити неабиякого розміру діру у вашому бюджеті.
Діва
Сьогодні Дівам варто перестати займатися самокопанням. Вам варто полюбити себе і навчитися не приймати слова оточуючих близько до серця. Прийняти правильне рішення вам допоможуть рідні.
Терези
Сьогодні Терези можуть розслабитися. Різні проблеми і негаразди оминуть вас. Але не втрачайте пильність, адже у вашому оточенні є заздрісники.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні варто бути більш щирими з собою і з оточуючими. Прямолінійність і сміливість – ваші вірні помічники на шляху до успіху.
Стрілець
Стрільцям сьогодні доведеться гарненько напружитися. Сміливо беріться розгрібати завали на роботі. У вас з’явиться чудова можливість проявити свій творчий потенціал.
Козеріг
У Козерогів весь день буде просочений атмосферою свята. Вам абсолютно все буде по плечу. Будь-які труднощі на роботі або домашні суперечки ви з легкістю подолаєте.
Водолій
Сьогодні Водоліям варто прислухатися до своєї інтуїції. За метушнею будніх днів не забувайте звертати увагу на дорогу серцю людину. Вона потребує вашої підтримки.
Риби
Щоб у Риб день склався найкращим чином, вам варто прийняти допомогу від близьких. Так ви швидше вирішите проблеми і відпочинете ввечері.