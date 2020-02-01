Гороскоп на 2 лютого 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Кому варто звернути увагу на здоров’я, а кому приділити час родині? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 2 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Зірки наполегливо рекомендують Овнам приділити увагу фінансам. Замість марнотратства і придбання непотрібних речей проведіть неділю вдома за плануванням бюджету.

Телець

Тельцям сьогодні варто максимально зібрати і проявити всю свою витривалість і терплячість. Ваша сім’я своїми зауваженнями не бажає вам зла. Будьте з рідними м’якшими.

Близнюки

Сьогодні Близнюкам варто зменшити оберти. Прибирання, прання, прасування та інші побутові моменти нікуди від вас не дінуться. Але ось ваші сили вже закінчуються. Відпочиньте нарешті!

Рак

Якщо Раки скучили за спокоєм, то цей день саме такий! Перепочиньте від метушні за прочитанням улюбленої книжки або переглядом фільму в оточенні близьких серцю людей.

Лев

Зірки приготували для Левів сьогодні безліч приємних сюрпризів. Будь-які проблеми і негаразди будуть обходити вас стороною. Але у вашому оточенні є хтось, хто потребує саме вашої допомоги.

Діва

Сьогодні Дівам доведеться навчитися відкриватися людям. Не бійтеся, якщо ваша прямолінійність комусь буде не до вподоби. Ви не зобов’язані всім подобається, але зате ви зможете вирішити всі хвилюючі питання.

Терези

Зірки не радять Терезам робити поспішні висновки. Зберігайте спокій і зайвий раз подумайте перед прийняттям рішень. Імпульсивність – не ваша фішка сьогодні.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто бути більш врівноваженими і стежити за емоційними сплесками. Не накручуйте себе даремно, творіть добро і вже дуже скоро воно до вас повернеться.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям бажано уникати місць з великою кількістю людей. Посидьте вдома і гарненько відпочиньте під теплим пледом. Вихідні ж! Скористайтеся цим днем мксимально.

Козеріг

День обіцяє Козерогам бути дуже насиченим. Без роздумів беріться за все нове! Уже в кінці дня вас чекає винагорода за всі старання і несподівана, але приємна новина.

Водолій

Сьогодні Водоліям варто задуматися над планами на найближче майбутнє. Щоб все було якнайкраще, зважуйте кожне своє рішення і не забувайте радитися з рідними.

Риби

Рибам сьогодні варто приділити більше часу дозвіллю. Робота від вас не втече, а от зробити перепочинок вже давно пора. Присвятіть неділю культурному відпочинку, чи то похід у театр, чи сімейна вечеря.

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