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Місячний календар на лютий 2020 року: коли повний Місяць
Місячний календар на лютий підкаже, в який саме день не варто робити різких рухів. Для цього потрібно дізнатися, коли молодий і повний Місяць в лютому. У які дні місяць буде сяяти яскравіше в лютому 2020 року? Дізнайтеся в матеріалі від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».
Зростаючий Місяць у лютому 2020 року
Зростаючий Місяць у лютому 2020 року буде з 8 по 16 лютого. Цей період досить сприятливий для нових починань та втілення найзаповітніших мрій. Це ідеальний час для втілення в життя навіть найбільш ризикованих планів.
Повний Місяць у лютому 2020 року
Повний Місяць в лютому 2020 року буде 16 і 17 лютого. А середина місяця – ідеальний варіант для того, щоб просто гарненько відпочити. Не приймайте важливі рішення, не починайте серйозні справи, тому що вони будуть приречені на провал. Займіться своїми справами і проведіть ці дні в колі сім’ї.
Спадаючий Місяць у лютому 2020 року
Спадаючий Місяць у лютому 2020 року буде з 18 по 29 лютого 2019 року. У цей період астрологи радять завершувати всі розпочате на зростаючий Місяць. Час зайнятися проблемами дому і сім’ї, завершити все старе і почати нове.
Молодик у лютому 2020 року
Молодик буде в ніч з 29 лютого на 1 березня 2020 року. Це особливий період. Час для того, щоб позбутися депресії, образ і негативу. Також в цей день бажано прописувати плани на наступний місяць, щоб супутник Землі допомагав вам їх втілити!
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