Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.

Коли починається Великий піст у 2020 році

31.01.2020

Великий піст ‒ найсуворіший з усіх постів християнського світу. Він починається за сім тижнів до світлого свята Великодня. Коли ж Великий піст у 2020 році? Він розпочнеться 2 березня і триватиме до 18 квітня. Детальніше про Великий піст читайте в нашому матеріалі.

пост 2020

У 2020 році Великдень святкуватимуть 19 квітня, а Великий піст розпочинається 2 березня і триватиме до 18 квітня. В цей час віряни повинні очиститися не лише фізично, а й духовно. Під час посту не можна їсти деякі продукти. Потрібно не лихословити, читати молитви і пробачити всіх своїх ворогів.

Більше на тему: Церковні свята в лютому 2020 року: календар православних свят за днями

Правила під час Великого посту 2020

  • Перший і останній тиждень посту ‒ найсуворіші.
  • Під час посту заборонено вживати їжу тваринного походження.
  • У будні можна їсти один раз ‒ увечері, а у вихідні дозволено обід і вечерю.
  • Понеділок, середа, п’ятниця ‒ холодна їжа без олії, вівторок і четвер ‒ гаряча їжа без олії. А на вихідних можна вживати гарячу їжу з олією і навіть можна випити келих червоного вина (крім суботи останнього тижня посту).

пост 2020

Однак варто пам’ятати, що такого суворого посту повинні дотримуватися тільки священнослужителі, монахи й послушники. Звичайні ж люди можуть дозволити собі більш легкий варіант. Також врахуйте, що посту не можна дотримуватися вагітним, дітям, людям похилого віку й тим, у кого є проблеми зі здоров’ям.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
NK разом зі всесвітньовідомими виконавцями випустила пісню «MIAMI»
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Олександр Порядинський - «Savior»: прем'єра кліпу
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Переможниця «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко на обкладинці «Отдохни»
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Королева ночі Оля Полякова святкує день народження
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні
Аліна Паш виступить на фестивалі «Сонар» у Барселоні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить