Напередодні Дня всіх закоханих і прем’єри найромантичнішого реаліті країни «Холостяк»-10 редакція STB.UA зібрала 10 найкращих побачень. Які правила організації романтичних зустрічей? Чим дивували попередні сезони? А також які рандеву стануть найкращими і незабутніми у вашому житті? Читайте про 10 найкращих побачень від проєкту «Холостяк».

Побачення — це основа основ проєкту «Холостяк». Вже 6 березня ми побачимо новий сезон на чолі з пілотом Максом, який дивуватиме дівчат новими побаченнями і місцями зустрічей. За 9 сезонів реаліті змогло вибудувати певну догму, а також стати справжнім проєктом про правильні взаємини чоловіка і жінки.

Більше на тему: Вбрання переможниць усіх сезонів проєкту «Холостяк»

Серед всіх приголомшливих і незабутніх зустрічей було побачення Холостяка Іраклі Макацарія і Наталі. До речі, ініціатором і організатором такого вечора стала дівчина. Побачення в спа, басейні або сауні — чудове задоволення для пар, які давно не відпочивали і хочуть усамітнитися в комфортному місці. Наталя, наприклад, прикрасила територію свічками і пелюстками троянд. А вся затія закінчилася пристрасними поцілунками в джакузі.

Для любителів спорту, а також для тих, хто ніяк не може наважитися піти в зал, прекрасним варіантом місця зустрічі може послужити спортивний клуб. Тільки на перший погляд така затія може здатися дивною. Однак те, що ви починаєте робити разом, — вас і зближує. Таким було побачення у Дмитра Черкасова і Галі.

Холостяк 8-го сезону Рожден Анусі також відвідав побачення, яке організувала йому Наталі. Дівчина професійна спортсменка, а відповідно, не мислить життя без руху. Класною ідеєю для рандеву стане спільний урок із викладачем з танців. Нагадаємо, що головні герої реаліті вивчали сальсу.

Холостяк Сергій Мельник також дивував дівчат. Наприклад, разом з Людмилою двоє відвідали студію звукозапису, де записували спільну пісню. Це чудова ідея для побачення — вибрати композицію, яка стане гімном ваших стосунків.

Влаштувати ідеальне побачення — реально. І зробити його можна таким навіть у неформальній обстановці. Прекрасно про це знає Анетті, яка вирішила провести спільний вечір з Іраклі у… психолога. Не обов’язково обговорювати якісь непорозуміння чи конфлікти. Можливо, у вас їх і зовсім немає. Однак така зустріч послужить чудовою нагодою розкрити всі ваші почуття одне до одного за допомогою правильних слів.

У 4-му сезоні зйомки побачень проходили в найрізноманітніших точках планети. Серед них був і Північний полюс. Побачення пари стало явним показником того, що навіть серед снігу і холоду можна чудово провести час. Не обов’язково їхати так далеко. Карпати стануть класним варіантом для вихідних і побачення. Покататися на лижах/сноуборді або ж піднятися на ліфті, а після випити гарячий глінтвейн.

Нікіта Добринін також дивував дівчат романтичними побаченнями. Так, наприклад, в Італії вони з Дашею прогулялися уздовж моря, купивши попередньо однакові капелюхи.

А в Єгипті зустрічали захід під келих білого сухого вина і улюблені музичні композиції. Якщо вам дозволяють можливості запросити свою половинку в невелику подорож туди, де тепло, — зробіть це!

Але нічим не поступається зустріч двох закоханих людей в колі сім’ї. Традиційно, напередодні фіналу, Холостяк знайомиться з близькими учасниць, а дівчата — з рідними головного героя. Так, Нікіта Добринін познайомив Дашу з дідусем, який охоче навчив дівчину готувати голубці.

Уже 6 березня головний герой 10-го сезону Макс поділиться з дівчатами, як це — літати вище хмар. В історії проєкту були також побачення на висоті пташиного польоту. Наприклад, побачення Іраклі та Альони на вертольоті.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ