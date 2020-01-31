Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
Гороскоп на 1 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 1 лютого 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Кому варто змінити імідж, а хто став улюбленцем удачі? Читайте гороскоп на 1 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овен
Не віддавайте частинку душі тим, хто цього не заслуговує. Сьогодні Овни повинні зрозуміти, що жалість – найгірше з почуттів. Боріться з цим і думайте більше про себе.
Телець
Сьогодні чудовий день, щоб Тельці перестали тримати все в собі. Але не переборщіть, адже ваша правда може сподобатися далеко не всім. Не рубайте з плеча і залишайтеся тактовними
Близнюки
Близнюкам сьогодні можна все. Пані удача на вашому боці. Але пам’ятайте, є тонка грань між упевненістю і самовпевненістю. Зберігайте внутрішній баланс і тоді все у вас буде добре.
Рак
У гонитві за мрією Раки перестали отримувати задоволення від процесу. Візьміть на сьогодні відгул і гарненько відпочиньте зі своїми близькими. Вони за вами дуже нудьгують.
Лев
Левам сьогодні варто подумати про власне щастя. Саме час почати робити те, що подобається, а не те, що диктує суспільство. У вас є своя голова на плечах і ви здатні зробити правильний вибір.
Діва
Сьогодні Дівам варто звернути увагу на своє здоров’я. Переохолодження та сірість – ваші найлютіші вороги. Але це не заважає вам змінити щось у своїй зовнішності. Саме час для нової стрижки!
Терези
Сьогоднішній день ознаменується для Терезів самопізнанням. Вам до снаги відкрити нові грані себе та повернути життя на 180 градусів. Більше слухайте себе і опирайтеся на свої відчуття.
Скорпіон
Сьогодні зірки обіцяють Скорпіонам успіхи в любовних справах. Влаштуйте собі і своїй другій половинці свято. Ідеальним варіантом може стати побачення або ж романтична вечеря при свічках.
Стрілець
Стрільцям через постійне напруження на роботі може захотітися посумувати. Женіть сумні думки геть. Постарайтеся протриматися хоча б до наступного дня. Ви сильні і все зможете!
Козеріг
Сьогодні Козерогів чекає багато спокус і стресових ситуацій. Єдиний правильний шлях для вас – залишатися собою і контролювати свої емоції. Тоді все у вас складеться якнайкраще.
Водолій
Зірки радять Водоліям бути сьогодні уважними і не ловити ґав. У цілому день пройде гладко і на позитиві. Увечері вас чекає приємний сюрприз від близької вам людини.
Риби
Риб сьогодні чекає справжній подарунок долі. Щоб його отримати, вам потрібно відкрити своє серце і прислухатися до того, чого воно хоче. Ловіть момент і насолоджуйтеся життям.