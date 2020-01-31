Гороскоп на 1 лютого 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Кому варто змінити імідж, а хто став улюбленцем удачі? Читайте гороскоп на 1 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Не віддавайте частинку душі тим, хто цього не заслуговує. Сьогодні Овни повинні зрозуміти, що жалість – найгірше з почуттів. Боріться з цим і думайте більше про себе.

Телець

Сьогодні чудовий день, щоб Тельці перестали тримати все в собі. Але не переборщіть, адже ваша правда може сподобатися далеко не всім. Не рубайте з плеча і залишайтеся тактовними

Близнюки

Близнюкам сьогодні можна все. Пані удача на вашому боці. Але пам’ятайте, є тонка грань між упевненістю і самовпевненістю. Зберігайте внутрішній баланс і тоді все у вас буде добре.

Рак

У гонитві за мрією Раки перестали отримувати задоволення від процесу. Візьміть на сьогодні відгул і гарненько відпочиньте зі своїми близькими. Вони за вами дуже нудьгують.

Лев

Левам сьогодні варто подумати про власне щастя. Саме час почати робити те, що подобається, а не те, що диктує суспільство. У вас є своя голова на плечах і ви здатні зробити правильний вибір.

Діва

Сьогодні Дівам варто звернути увагу на своє здоров’я. Переохолодження та сірість – ваші найлютіші вороги. Але це не заважає вам змінити щось у своїй зовнішності. Саме час для нової стрижки!

Терези

Сьогоднішній день ознаменується для Терезів самопізнанням. Вам до снаги відкрити нові грані себе та повернути життя на 180 градусів. Більше слухайте себе і опирайтеся на свої відчуття.

Скорпіон

Сьогодні зірки обіцяють Скорпіонам успіхи в любовних справах. Влаштуйте собі і своїй другій половинці свято. Ідеальним варіантом може стати побачення або ж романтична вечеря при свічках.

Стрілець

Стрільцям через постійне напруження на роботі може захотітися посумувати. Женіть сумні думки геть. Постарайтеся протриматися хоча б до наступного дня. Ви сильні і все зможете!

Козеріг

Сьогодні Козерогів чекає багато спокус і стресових ситуацій. Єдиний правильний шлях для вас – залишатися собою і контролювати свої емоції. Тоді все у вас складеться якнайкраще.

Водолій

Зірки радять Водоліям бути сьогодні уважними і не ловити ґав. У цілому день пройде гладко і на позитиві. Увечері вас чекає приємний сюрприз від близької вам людини.

Риби

Риб сьогодні чекає справжній подарунок долі. Щоб його отримати, вам потрібно відкрити своє серце і прислухатися до того, чого воно хоче. Ловіть момент і насолоджуйтеся життям.

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