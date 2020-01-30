«СТБ Серіал» представив детективну картину «Швабра». За словами режисера Тараса Дударя, команді проекту вдасться здивувати глядачів не тільки інтригуючим фіналом, але і незвичайним підходом до сучасної науки. Більше фото зі зйомок серіалу – далі в матеріалі.

За сюжетом талановитий математик Анна Миколаївна працює шкільним учителем. Волею долі вона починає допомагати капітанові Вершинину розслідувати складні злочини за допомогою математичних методів.

Головні інструменти слідчого – багаторічний досвід і основи криміналістики, Ганни Миколаївни – бездоганні знання математичних методів, формул і моделей.

Здавалося б, вони абсолютно різні, але саме завдяки цьому союзу вдасться розслідувати найскладніші справи.

Крім того, робота Швабри з Вершиніним допоможе вирішити найскладнішу задачу головної героїні – розчарувавшись в близьких після їх зради, вона навмисно «вбила» в собі все людське.

Тепер же її чекає випробування прихильністю, дружбою і справжнім коханням…

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