У четвер, 30 січня, о 20:00 в ефір СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Швабра». Два нові епізоди познайомлять глядачів з новими пригодами героїв і здивують любителів гострих детективів своїм незвичайним сюжетом. Що чекає глядачів у 7 і 8 серіях серіалу «Швабра», читайте в нашому матеріалі.

У 7 і 8 серіях серіалу «Швабра» ви дізнаєтеся:

Як відреагує на освідчення в коханні геніальний математик Анна Миколаївна?

Невже жінка працювала у розвідці в іншій країні?

І невже вчительці на прізвисько Швабра загрожує строк у в’язниці?

Дивіться серіал «Швабра» з понеділка по четвер о 20:00 і 21:00 на телеканалі СТБ.

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