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Учасник від Іспанії Blas Cantó представив пісню для Євробачення-2020
Іспанська суспільна телекомпанія представила пісню на конкурс Євробачення-2020 – «Universo». Електро-поп-трек був написаний самим конкурсантом від Іспанії – Blas Cantó (Блас Канто) – спільно з іншими музикантами і продюсерами. Відомо, що пісня «Universo» була обрана для Роттердама з 50 композицій!
Відео для пісні «Universo» є концептуальною постановкою. Темрява, холод і туман огортають співака на початку кліпу, він прогулюється негостинним і смутним пейзажем. У відео Блас виконує вправу на ретроспекцію і просить пробачення за неправильні дії, щоб змінити свою долю.
Відомо, що відео знімалося між Лансароте і Тенеріфе режисером Крістіаном Веласко за участю канарської команди з близько 70 осіб!
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