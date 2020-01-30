Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться найочікуваніша прем’єра весни — 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк». А тиждень тому телеглядачі побачили інтригуючий тизер про нового героя проєкту, ким став пілот і власник льотної школи в Америці на ім’я Макс. Саундтрек до цього відео записала пара, яка також зустрілася в популярному телевізійному шоу — Роман Дуда та Віра Кекелія. Подружжя розповіло про роботу над композицією, а також дали поради новому Холостякові.

Віра Кекелія не вперше бере участь у створенні промороликів СТБ.

«Нам з Ромою подобається працювати з цією командою. Ці люди роблять все дуже круто. Про них величезна кількість відгуків і від звичайних слухачів, і від музикантів. Ба більше, я вже записувала саундтрек для промокліпу до серіалу «Кріпосна». Тому, коли мені тільки запропонували виконати хіт Ріанни «Diamonds», я, не роздумуючи, погодилася! Тим паче, записували композицію разом із чоловіком. І вся її принадність у тому, що більшою мірою жіноча пісня виконується чоловічим голосом, з хрипотою. Ми з Ромою отримали величезне задоволення від процесу. Слухаючи перші записи в студії, вже знали, що фінальний результат буде ще крутішим. Так і вийшло (посміхається. — Прим. ред.)», — розповідає Віра Кекелія.

У свою чергу, Роман Дуда ділиться: «Мені б теж хотілося відзначити роботу команди. Чесно кажучи, страшенно приємно творити з професіоналами. До того ж з дуже милими людьми — починаючи від продюсерів і закінчуючи саундпродюсерами. Значною мірою композиція «Diamonds» для мене не нова. Однак знати, що ти записуєш її конкретно для проєкту «Холостяк», — це, звичайно, дуже класно! Мені сподобалося, що вся команда поглянула на пісню по-новому. Окремо відзначу аранжування — воно в міру насичене і чуйне».

Говорячи про кохання, Віра і Рома запевняють, що його можна знайти де завгодно. І телепроєкт — не виняток. Адже знайомство музикантів сталося в одному з популярних шоу.

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Подружжя бажають новому Холостякові прислухатися до внутрішнього голосу і також знайти кохання.

«Найголовніше — це те, що всередині. Якщо люди дійсно щиро ставляться одне до одного, камери не вплинуть на стосунки. І якщо коханню судилося статися, то воно трапиться за будь-яких обставин, — запевняє Віра Кекелія. — Холостякові я раджу не втратити голову (посміхається. — Прим. ред.). Нехай вона йде обертом тільки на першій вечірці. А далі — потрібно краще придивлятися, щоб не помилитися. А дівчатам моя порада — не божеволіти (посміхається. — Прим. ред.). Чоловікам істерики не подобаються».

Роман Дуда підсумував: «Бажаю головному герою шукати ту саму і не погоджуватися на компроміси».

Video: Кохання може трапитися за будь-яких обставин: Віра Кекелія і Роман Дуда про нового Холостяка Саундтрек до тизеру Холостяк-10 записали Роман Дуда та Віра Кекелія. Що пара розповіла про пілота Макса, а також що побажали двоє головному герою?

Прем’єра десятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» в ефірі СТБ відбудеться 6 березня.

Фото з особистого архіву Романа і Віри

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