Ведучих Євробачення-2020 організатори вибирали дуже ретельно. Стали відомі імена трьох людей з чималим досвідом роботи на сцені. Ба більше, кожен з них починав свою кар’єру як виконавець. Пісенний конкурс у 2020 році в Нідерландах будуть вести Шанталь Янзен, Едсілія Ромблі та Ян Сміт. Детальніше про ведучих Євробачення – в матеріалі.

Девіз Євробачення 2020 був обраний не випадково, адже з кожним днем ​​він дійсно «відкриває» все нові свої межі. Не встигли ми намилуватися дизайном сцени та логотипа, як стали відомі імена ведучих грандіозного пісенного конкурсу!

Отже, Євробачення-2020 у Роттердамі будуть вести Шанталь Янзен – актриса та ведуча, Едсілія Ромблі – ведуча, співачка та двічі учасниця Євробачення, а також Ян Сміт – співак, ведучий та коментатор. Вони відкриють три прямі ефіри, поспілкуються з учасниками у «зеленій кімнаті» та проведуть хвилююче голосування.

Шанталь Янзен

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Шанталь народилася 1979 року в Тегелені та навчалася в Амстердамському університеті мистецтв. Вона прославилася як музична актриса. Свою телевізійну кар’єру Шанталь почала у громадській телекомпанії AVRO, де з 2008 по 2010 рік брала участь у нагородженні Gouden Televizier-Ring Gala. Шанталь Янзен завоювала нагороду Televizier-Ster як найкраща телеведуча 5 разів!

Виконавчий продюсер пісенного конкурсу Сітсе Баккер зазначив, що Шанталь – одна з найталановитіших нідерландських телеведучих.

«Незважаючи на те, що Євробачення є виключно публічним мовним форматом, ми вирішили відкритися для талантів ззовні та зосередитися на тому, щоб показати Європі найкраще з того, що може запропонувати наша країна», – додає Сітсе Баккер.

Едсілія Ромблі

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Едсілія Ромблі народилася в Амстердамі у 1978 році. Популярність вона здобула після перемоги спочатку у голландській, а потім і в європейській версії талант-шоу Soundmixshow. Вже у 1998 році вона представляла Нідерланди на Євробаченні!

Також Едсілія двічі представляла результати голосування глядачів і журі в Голландії. Тому тепер вона буде брати безпосередню участь у створенні історії Євробачення-2020 як повноправна ведуча. Організатори зазначили, що Едсілію моментально прийняла фан-спільнота пісенного конкурсу, адже вона є однією з найбільш автентичних ведучих Нідерландів.

Ян Сміт

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ян Сміт створив свій перший хіт, коли йому було всього 10 років! Як співак він відомий не лише в Нідерландах, а й у Бельгії, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Ян є найуспішнішим голландським артистом в Німеччині, зібравши 12 мільйонів глядачів у Schlagerchampions, Die Hüttenparty і Schlagerboom. За останні 9 років він показав себе як фаховий диктор на Євробаченні, коментуючи виступи разом з Корнальдом Маасом.

«Ян – чудовий хлопець, природний та холоднокровний під час живих виступів. Це саме ті якості, які нам потрібні для особистого спілкування з артистами на майбутньому Євробаченні», – говорить про ведучого Сітсе Баккер.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться в Роттердамі, Нідерланди, 12, 14 і 16 травня в конференц-центрі та багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.

Джерело інформації та фото – https://eurovision.tv/

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