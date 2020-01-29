Продовжується продаж квитків на півфінали Нацвідбору на Євробачення-2020. Тільки зараз ви можете встигнути купити другий квиток на півфінал Нацвідбору зі знижкою 50%! Детальніше – далі в матеріалі!

Вже відомо, що 8, 15 і 22 лютого відбудуться відповідно I, II півфінали та фінальний вибір представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Однак вже зараз ви можете придбати квитки на Нацвідбір-2020 і насолоджуватися атмосферою музичного конкурсу прямісінько в знімальному павільйоні!

Вартість квитків:

8 лютого — від 320 грн

15 лютого — від 320 грн

Ведучий прямих ефірів Національного відбору — Сергій Притула.

Музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта.

Початок: о 18:00.

Адреса: Палац культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37).

Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: Перший 8, 15 і 22 лютого.

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз: