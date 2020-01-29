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Вже відомо, що 8, 15 і 22 лютого відбудуться відповідно I, II півфінали та фінальний вибір представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Однак вже зараз ви можете придбати квитки на Нацвідбір-2020 і насолоджуватися атмосферою музичного конкурсу прямісінько в знімальному павільйоні!
Вартість квитків:
8 лютого — від 320 грн
15 лютого — від 320 грн
Ведучий прямих ефірів Національного відбору — Сергій Притула.
Музичний продюсер Національного відбору — Руслан Квінта.
Початок: о 18:00.
Адреса: Палац культури КПІ (Київ, пр. Перемоги, 37).
Увага! У залі буде вестися телевізійна зйомка! Трансляція прямих ефірів Національного відбору буде здійснюватися одночасно в ефірі телеканалів СТБ і UA: Перший 8, 15 і 22 лютого.
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