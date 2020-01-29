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Топ-10 кліпів Тіни Кароль
Легенда української поп-сцени і член журі Національного відбору на Євробачення-2020 Тіна Кароль за 15 років співочої кар’єри випустила величезну кількість пісень, альбомів та кліпів, які підривали не лише українські, а й міжнародні пісенні чарти! Дивіться добірку топ-10 кліпів Тіни Кароль уже зараз!
Понад 15 років діва українського шоу-бізнесу Тіна Кароль займається активною музичною діяльністю: співачка випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільми, а ще на її рахунку 11 концертних сольних турів! Найкращі кліпи Тіни Кароль – далі в матеріалі.
Тіна Кароль – «Жизнь продолжается»
Тіна Кароль – «Я все еще люблю»
Тіна Кароль – «Україна — це ти»
Тіна Кароль – «Сдаться ты всегда успеешь»
Тіна Кароль – «Твої гріхи»
Тіна Кароль – «Перечекати»
Тіна Кароль – «Сила высоты»
Тіна Кароль – «Вабити»
Тіна Кароль – «Иди на жизнь»
Тіна Кароль & Юлія Саніна – «Вільна»
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