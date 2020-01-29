У середу, 29 січня, о 21:00 в ефір СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Швабра». Два нові епізоди познайомлять глядачів з новими пригодами героїв і здивують любителів гострих детективів своїм незвичайним сюжетом. Що чекає глядачів у 5 і 6 серіях серіалу «Швабра», читайте в нашому матеріалі.

У 5 і 6 серіях серіалу «Швабра» ви дізнаєтеся:

Яким чином життя маленького хлопчика опинилося в руках викрадачів?

Чи допоможуть математичні розрахунки врятувати хлопчика?

І чим обернеться небезпечна гра вчительки на прізвисько Швабра?

Дивіться серіал «Швабра» з понеділка по четвер о 21:00 і 22.00 на телеканалі СТБ.

Video: «Швабра»: що чекає глядачів у 5 і 6 серіях детективного серіалу на телеканалі СТБ Серіал Швабра - 5, 6 серії від 29 січня 2020. Опис, сюжет 5 серії, 6 серії Швабра - що буде у фільмі Швабра 29.01.2020

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