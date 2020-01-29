Останній рік змінив все: переможець Євробачення-2019 розповів про життя після конкурсу

У минулому році переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. На конкурсі він виступив з піснею «Arcade», яка відразу полюбилася фанатам Євробачення. Але чим зараз займається молодий артист? І як перемога на Євробаченні-2019 вплинула на його творчий шлях? Дізнаємося прямо зараз!

Відомо, що переможець Євробачення-2019 Дункан Лоуренс – дуже цікава і талановита особистість. Рік тому він заслужено завоював перемогу на міжнародному конкурсі, зачарувавши публіку сильною композицією.

«Цей останній рік змінив все. Повністю все! Те, що починалося як маленька ідея, в думках Ільзе (Ільзе Деланжа – представниця Нідерландів на Євробаченні-2014, наставник Дункана в шоу The Voice of Holland. – Прим. Ред.), виявилося початком чогось величезного. Вплив, який відбивається на моїй кар’єрі і житті до кінця моїх днів. Кожен крок, який ми зробили з того моменту, був сповнений думок, сповнений любові і сповнений пристрасті. Чому? Тому що я сповнений рішучості будувати», – написав у Instagram Дункан Лоуренс.

Також молодий виконавець розповів про свої ідеї та плани на майбутнє:

«Я, нарешті, отримав шанс жити своєю мрією. У 2019 ми з командою знайшли ідеальний ґрунт для початку будівництва. У найближчі пару років я буду збирати цеглу, будувати стіни так високо, що через деякий час я опинюся в прекрасному будинку в світі музики. Будинок, в який я сподіваюся запросити молодих, нових художників, щоб допомогти їм у досягненні їх цілей і здійсненні мрії. Точно так само, як Ільзе зробила і робить зі мною. Це буде будинок, зроблений з падінь, повзання, вставання і руху. Але, перш за все, це буде будинок, наповнений любов’ю. Безпечний притулок, який деякі можуть ніколи і не зрозуміти. Але ми робимо. І це – найголовніше».

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