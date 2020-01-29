Вбрання переможниць усіх сезонів проєкту «Холостяк»

Гряде найромантичніша прем’єра весни — «Холостяк»-10. Уже 6 березня глядач буде спостерігати, як головний герой Макс будуватиме стосунки з дівчатами. Однак позаду велика історія всього проєкту: 9 красивих фіналів, стільки ж романтичних історій і розкішні образи обраниць головних героїв. Пропонуємо згадати, якими були вбрання переможниць всіх сезонів проєкту «Холостяк».

Учасниці проєкту «Холостяк» дивують головного героя не тільки під час першої вечірки. Ще однією знаковою подією стає фінальний випуск, коли Холостяк робить свій вибір. Відбувається це в той час, як перед ним стоїть дівчина в розкішному вбранні. Редакція STB.UA згадала всі найкрасивіші вбрання з фіналів.

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У першому сезоні проєкту «Холостяк» головний герой Максим Чмерковський вибрав Олександру Шульгіну. Красива церемонія відбулася на території садиби-палацу Во-ле-Віконт XVII ст. Споруда розташована в 55 кілометрах від столиці Франції.

Другий сезон запам’ятався Холостяком Френсісом Метью, а також фінальним випуском. Нагадаємо, що головний герой вибрав Олену Ряснову в Бельвуарскій долині, де розташований палац Бельвуар-Карс. Сукня у дівчини була ідеальною для того, щоб отримати каблучку від принца.

Вибір Холостяка Андрія Іскорнєва відбувся на острові Маврикій. Його обраниця Анюта була в ніжно-блакитній сукні з недбало зібраним волоссям.

Головний герой незабаром усвідомив, що має почуття і до другої фіналістки реаліті — Яни Станішевської. У фінальному випуску відмову дівчина почула в літній білій сукні з оголеною спиною.

В 4-му сезоні обраницею Костянтина Євтушенка стала Анна Селюкова. Дівчина отримувала каблучку в білій сукні, а як аксесуар підібрала масивне намисто.

Сергій Мельник у фіналі вибрав Марину, яка надала перевагу ніжно-рожевій ляльковій сукні. Нагадаємо, що пара була разом близько року.

Гарний фінал і романтичну історію глядачі спостерігали в 6-му сезоні реаліті. Головний герой Іраклі Макацарія вибрав Альону Лесик. Дівчина також вибрала рожеву сукню до підлоги з оздобленням на грудях.

Обраниця ексхолостяка 7-го сезону Дмитра Черкасова — Ліда — вирішила відійти від стандартів весільних суконь і вибрала строгу червону сукню до підлоги.

Рожден Анусі вибрав Іванку. Фінал 8-го сезону проєкту «Холостяк» показав обраницю головного героя у перламутровій сукні, що облягає фігуру дівчини.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова освідчилися в почуттях одне до одного в італійському Неаполі. Дівчина вибрала золотисту сукню з глибоким вирізом і відкритою спиною.

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