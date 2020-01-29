Модні зачіски 2020: тренди на весь рік

Якщо ви хочете змінити імідж, то 2020 рік чудово для цього підходить. Адже його можна назвати роком експериментів і початку чогось нового! Дізнайтеся про найпопулярніші варіанти модних зачісок 2020 року, адже саме топові зачіски стануть тією «паличкою-виручалочкою», якій до снаги перевтілити жінок до невпізнання, та й не лише зовні!

Зачіска гарсон 2020

Для любителів хлоп’ячої недбалості: коротка стрижка з піднятими біля коренів пасмами. Ідеальне поєднання – тендітна шия і мініатюрні риси обличчя, відтінені брутальної зачіскою, зовсім як у експерта проєкта Слідство ведуть екстрасенси Яни Пасинкової:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Можна укладати в домашніх умовах за допомогою фена, брашінга і фіксуючого гелю, щоб створити прикореневий об’єм для короткого волосся.

Зачіска «Подружка серфера» 2020

Хочете виглядати так, ніби щойо приїхали з Маямі? Сміливо робіть таку укладку. І врахуйте, що немає у світі жінки, яку б ці локони не зробили молодшою і «повітрянішою». Зробити таку зачіску досить легко, всього лише за допомогою великої плойки або великих бігуді.

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Високий кінський хвіст 2020

Гладеньке або недбало зібране текстурне волосся. Кінський хвіст у 2020 році все ж має парочку відмінних рис: дуже високий, дуже довгий і дуже гладкий, а резинка неодмінно повинна бути прихована під пасмом волосся, яке закріплене навколо хвоста.

Зачіска з ефектом мокрого волосся 2020

Варіантів укладки з ефектом мокрого волосся просто сила-силенна. Ви можете укласти гелем тільки коріння або ж розподілити олію і мус по всій довжині, зібравши потім пасма в пучок або хвіст. А для коротких стрижок така укладка взагалі стане порятунком: виглядає модно, є кілька різних стилів зачіски, створюється за одну хвилину. Ідеально!

Зачіска афрокучері 2020

Насправді це ті ж локони, тільки дуже дрібні. Очевидний успіх цієї зачіски в тому, що вона може додати об’єму біля коріння волосся: укладка зробить більш грайливе враження і додасть образу легкості. Те, що потрібно для Нового року або будь-якого іншого свята в 2020 році!

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Низький елегантний хвіст 2020

Якщо високий хвіст додає образу зухвалості, то низький походить для більш витончених дам. Це саме та класика, з якою ніколи не прогадаєш. А якщо захочете розбавити зачіску і зробити її більш нарядною – завжди можете покластися на стильні шпильки і інші аксесуари для волосся, зовсім як яскрава суддя Х-фактора-10 Оля Полякова.

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