MÉLOVIN б‘є рекорди в британських музичних чартах

Нещодавно британське видання «The Yorkshire Time» опублікувало рейтинг топ-60 альбомів 2019 року. До цього списку потрапив лише один представник України – MÉLOVIN. Британські музичні критики відзначили його альбом «Octopus» серед найкращих альбомів 2019 року.

Ось, що пише британське видання про артиста:

«Українська поп-зірка MÉLOVIN знає, як створити темні,хіти які спонукають до роздумів, які підкорюють тебе. Ти будеш приголомшений ударом, який залишиться з тобою після першого прослуховування альбому ØCTØPUS».

У топ-60 також потрапили такі артисти: Madonna, Hozier, Sarah Connor, Backstreet Boys, Will Young та інші. В Британських хіт-парадах і чартах український артист вже не вперше. Раніше MÉLOVIN тривалий час тримав третю сходинку чарту BBС radio з піснею «Under the ladder».

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