Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 3399.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Послуга платна. Вартість SMS для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 1,00 грн., ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ Vodafone) - 1,00 грн., ТОВ «лайфселл» - 1,00 грн., ТОВ «ТриМоб» - 0,27 грн. Тарифи вказані з урахуванням усіх податків.
Як лікувати грип: поради від лікаря телеканалу СТБ
Вірус грипу виділяється зі слиною, мокротинням під час кашлю, чхання і розмови. За словами лікарів, ігнорувати навіть найперші ознаки цього захворювання не можна, оскільки грип не страшний сам, а страшні та іноді катастрофічні його ускладнення. Але чим же потрібно лікувати грип і скільки часу в середньому знадобиться для одужання? Лікар телеканалу СТБ Ірина Чуєва поділилася порадами.
Якщо ви відчуваєте, що починаєте хворіти, краще залишитися вдома. Подбайте про себе і оточуючих.
Як лікувати грип:
- У кімнаті має бути прохолодно і волого. Бажано регулярно мити підлогу, зволожувати, провітрювати кімнату, де перебуває хворий.
- Пити велику кількість рідини! Рекомендовано компоти, морси, чай.
- Промивати ніс сольовим розчином.
- Збивати температуру рекомендують після 38, але якщо у вас вона нижча, а відчуваєте ви себе погано, – дійте, не чекайте, коли стане ще гірше!
- Якщо з’явився кашель, задишка, озноб, гнійні виділення з носа, сильна слабкість і сонливість, потрібно звертатися по допомогу в лікарню.
- У разі ураження верхніх дихальних шляхів не починайте самостійно приймати відхаркувальні засоби – вони тільки посилять кашель. При цих симптомах лікування повинен призначати тільки лікар.
- Будь-яке підвищення температури тіла в поєднанні з ознобом і блідістю шкіри без втручання медичної допомоги в потрібний момент може викликати серйозні ускладнення.
- Грізне ускладнення грипу – пневмонія. Чим раніше вставлено діагноз, тим кращий прогноз.
- У команді зі своїм лікарем ви впораєтеся з грипом! Тому стежте за здоров’ям і приділяйте більше часу собі та своєму самопочуттю!
Більше на тему: Грип, ГРВІ та ГРЗ: симптоми та відмінності