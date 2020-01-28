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СТБ оголошує кастинг на новий проєкт «Супермама»

28.01.2020

Цієї весни в ефірі телеканалу СТБ з’явиться нове психологічне сімейне реаліті «Супермама». Ведучим проєкту стане легендарний психолог Дмитро Карпачов. Телеканал СТБ оголошує кастинг для участі в реаліті. Подробиці читайте в матеріалі.

супермама

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У новому проєкті щотижня чотири мами змагатимуться за звання «Супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їхній стиль виховання, оцінювати загальний клімат у родині, самореалізацію мами й інші моменти. За кожен критерій героїні виставляють суперницям оцінки.

Хочете довести всій країні, що ви ‒ супермама? Тоді заповнюйте анкету на сайті СТБ:

Анкета для кастингу на проєкт «Супермама»

Video: СТБ оголошує кастинг на новий проєкт «Супермама»

Стартував кастинг на новий проєкт Супермама. Заповнюйте анкету на сайті СТБ!

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